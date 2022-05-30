Война в Украине: победившая на "Евровидении" группа Kalush Orchestra продала "хрустальный микрофон" за $900 тыс. На эти деньги купят дроны для ВСУ

24 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Kalush Orchestra с хрустальным микрофоном после победы на сцене "Евровидения" в Турине

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на песенном конкурсе "Евровидение" этого года, продала свой трофей за 900 тыс. долларов, чтобы собрать деньги для украинской армии, защищающей страну от российских войск.

Хрустальный микрофон, который музыкантам вручили на сцене конкурса в Турине, был продан с аукциона в "Фейсбуке". Этот аукцион состоялся одновременно с выступлением Kalush Orchestra на благотворительном концерте у Бранденбургских ворот в Берлине, на котором собирали деньги на медицинские препараты и другие предметы первой необходимости для нужд пострадавших от войны в Украине.

Во время концерта участник группы Олег Псюк призвал людей не забывать о войне. "Я думаю, что это должно быть на первых полосах до тех пор, пока не наступит мир", - сказал солист.

По словам организатора аукциона, украинского телеведущего Сергея Притулы, хрустальный микрофон был куплен биржей по продаже криптовалюты WhiteBIT. Кроме того, на аукционе была продана розовая панама, в которой Псюк выступал на "Евровидении". За нее заплатят 11 млн гривен (около 370 тыс. долларов).

Как сообщил Притула, деньги, вырученные от продажи трофея и головного убора, пойдут на приобретение для вооруженных сил Украины беспилотников PD-2 украинского производства.

Дроны активно используются украинскими и российскими войсками как в качестве оружия, так и для разведки.

Победу Kalush Orchestra предсказывали задолго до финала "Евровидения". Их песня Stefania со значительным отрывом заняла первое место после оглашения результатов зрительского голосования. Солист Олег Псюк посвятил эту песню своей матери, а также всем женщинам, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как снимали клип для Евровидения в освобожденном Ирпене

Kalush Orchestra - рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.

Россию 25 февраля отстранили от участия в "Евровидении". В сообщении на сайте европейского вещательного союза по этому поводу говорилось, что решение принято на фоне "беспрецедентного кризиса в Украине", из-за которого участие России может "нанести ущерб репутации конкурса".

На следующий день ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение России от "Евровидения-2022".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: