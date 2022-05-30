Бывшего учителя Илью Фарбера задержали по подозрению в поджогах военкоматов в Удмуртии

30 мая 2022, 09:51 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Mikhail Pochuyev/TASS

По подозрению в поджоге двух военкоматов в Удмуртии задержали Илью Фарбера, который в 2012 году был осужден по резонансному делу о коррупции, а позже опущен по УДО. С начала российского вторжения в Украину в разных регионах России было совершено по меньшей мере 17 нападений на военкоматы.

Как считает следствие, в период с 1 по 21 мая Фарбер изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и с их помощью уничтожил имущество военных комиссариатов Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). Максимальное наказание по этой статье - пять лет заключения.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором, по утверждению издания, Илья Фарбер отвечает на вопрос о мотивах: "Хотел узнать, на что я способен. Способен ли я на такое". "У мужчины уже провели обыски, во время которых изъяты две канистры с бензином, проволока, марганцовка, воронки, пять банковских карт и три айфона", - пишет издание.

48-летний Фарбер - житель подмосковного Красногорска, в Удмуртию он приехал к семье.

В 2012 году его осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Фарбер тогда работал учителем ИЗО, литературы и музыки в деревне Мошенка Осташковского района Тверской области и участвовал в ремонте местного дома культуры. Этот ремонт и стал причиной обвинения его во взятках.

Дело вызвало большой общественный резонанс. За его пересмотр выступил Совет по правам человека при президенте России, а Владимир Путин назвал приговор "вопиющим".

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В 2013 году в апелляции Фарберу уменьшили срок до трех лет и сняли обвинение в злоупотреблении служебным положением.

10 января 2014 года он вышел на свободу по УДО. После освобождения он заявлял, что намерен заняться правозащитной деятельностью - защищать права заключенных в России и также помогать сотрудникам ФСИН, у которых "проблем не меньше".

С начала российского вторжения в Украину в разных регионах России и в аннексированном Крыму было совершено по меньшей мере 17 нападений на военкоматы.

Первый поджог военкомата, о котором стало известно СМИ, произошел, судя по всему, в конце февраля - тогда загорелся комиссариат в Луховицах в Московской области. Как писал "Московский комсомолец", подозреваемым по этому делу стал 21-летний местный житель: 28 февраля он разбил окна здания и кинул туда бутылки с "коктейлями Молотова".

1 апреля в России стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. В рамках призывной кампании в армию должны отправиться около 135 тысяч человек.

Глава минобороны Сергей Шойгу обещал, что призывников не будут отправлять "в горячие точки". Эти заявления прозвучали после сообщений о том, что в Украине попали в плен российские срочники, хотя что власти утверждали, что участия в боевых действиях они не принимают.

Пресс-секретарь Владимира Путина, который тоже утверждал, что призывников в Украине нет, говорил, что по поручению президента военная прокуратура проведет проверку случаев отправки срочников на фронт.

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