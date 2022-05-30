Нападение на Мону Лизу: "старушка" метнула в Джоконду тортом
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В парижском Лувре совершено нападение на Мону Лизу - уникальный портрет кисти Леонардо да Винчи, считающийся одним из наиболее выдающихся шедевров эпохи Возрождения. Усыпить бдительность охраны нападавшему удалось, притворившись пожилой женщиной и проникнув в музей в инвалидном кресле.
Оказавшись перед портретом, к огромному удивлению посетителей и работников Лувра, "старушка" выпрыгнула из кресла, держа в руках приготовленный заранее торт - и метнула его в картину.
Само полотно, написанное в начале XVI века, не пострадало, поскольку из-за многочисленных нападений вандалов давно покрыто толстым слоем пуленепробиваемого стекла, однако фурор злоумышленник вызвал нешуточный.
На видеозаписях, мгновенно разошедшихся в соцсетях, видно, как нападавший - молодой человек в одежде пожилой женщины - продолжает размазывать торт по защитному экрану, даже после того как его хватают охранники.
После задержания мужчина скинул парик и, как сообщают очевидцы происшествия, заявил по-французски: "Подумайте о Земле, художники о ней думают, все художники думают о Земле. Вот почему я это сделал. И вы подумайте о Земле".
Новая попытка нападения на картину, входящую в число наиболее широко известных (и бережно охраняемых) шедевров мировой живописи, судя по всему, войдет в историю как один из самых оригинальных способов привлечь внимание к проблеме глобальных климатических изменений.
Впрочем, Джоконде не привыкать: в прошлом она неоднократно становилась мишенью вандалов и злоумышленников.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Все началось еще в 1911 году, когда картина исчезла из Лувра и случайно обнаружилась лишь через два года во Флоренции. Все это время похититель, Винченцо Перуджа, спал с Моной Лизой - в самом прямом смысле слова: бесценное полотно Леонардо он хранил у себя дома, под матрасом.
При этом сам Перуджа настаивал, что поступил благородно, поскольку якобы намеревался вернуть шедевр обратно в Италию, откуда полотно было вывезено Наполеоном.
Первое покушение Джоконда пережила в 1956 году во время выставки, проходившей в музее города Монтобан на юге Франции. Один из посетителей плеснул в картину серной кислотой, повредив нижнюю часть полотна.
В тот же год (он для Моны Лизы оказался довольно неудачным) молодой боливиец Уго Унгаза Виллегас метнул в нее камнем, и с пор у левого локтя Джоконды появилась едва заметная отметина. Как утверждают некоторые источники, позже Виллегас признался, что возлюбил Мону Лизу как мать, но потом вдруг заметил, что она над ним смеется, и не выдержал.
С тех пор Мону Лизу было решено накрыть пуленепробиваемым стеклом.
Знал ли об этом японский турист, метнувший в картину в 1974 году пузырек с краской, и каковы были его мотивы, достоверно неизвестно - но от повреждения картину спасло именно защитное стекло. Впрочем, после этого случая "Мону Лизу" спрятали еще глубже, поместив в специально изготовленный для нее ящик из пуленепробиваемого стекла, заполненный гелием.
Однако даже это не мешает ненавистникам Джоконды продолжать покушаться на ее "жизнь". Так, в августе 2009 года на этот раз уже российская туристка запустила в Мону Лизу кружкой, но защитный экран вновь сработал как полагается, а злоумышленницу доставили в полицейский участок (и вскоре отпустили на свободу).