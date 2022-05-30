В Белгородской области военный "КамАЗ" с буквой V наехал на легковую машину: погибли два человека

23 минуты назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

В Белгородской области "КамАЗ" наехал на легковую машину, в результате погибли находившиеся в ней мужчина и девочка-подросток. На фото и видео с места происшествия видно, что наезд совершил военный "КамАЗ" с буквой V.

Авария произошла 29 мая в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщает местное управление МВД. По информации ведомства, водитель "КамАЗа" 1997 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся навстречу легковому автомобилю "Рено".

Водитель "Рено" 1980 года рождения и его пассажирка 2007 года рождения погибли на месте, еще одна пассажирка 1982 года рождения получила травмы и была госпитализирована, говорится в сообщении МВД.

На фотографиях и видео, которые опубликовали, в частности, издания "Белгород №1" и "Бел.Ру", видно, что наезд на легковую машину совершил военный "КамАЗ" с буквой V - ее, так же как букву Z, наносят на российскую военную технику, участвующую во вторжении в Украину.

В Белгородской области, как и в других граничащих с Украиной регионах России, в апреле был объявлен "желтый" уровень террористической опасности. После начала "военной операции" власти этих областей неоднократно заявляли об обстрелах и взрывах, в Белгородской области заявляли о гибели двух местных жителей.

11 мая сообщалось, что в результате обстрела один человек погиб и семеро получили ранения в селе Солохи, а 27 мая - о гибели женщины в селе Журавлевка.

Несколько недель назад власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Журавлевки и соседнего села Нехотеевка.

1 апреля в самом Белгороде произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Удар по ней, как сообщалось, нанесли два боевых вертолета. Минобороны России обвинило в нападении Украину. Украинские власти официально не комментировали эту атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска ведут боевые действия на территории России.

При этом в совете национальной безопасности и обороны Украины ранее допускали вероятность переноса боевых действий на сопредельную российскую территорию, если того потребует оперативная обстановка.

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