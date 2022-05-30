Страны ЕС на саммите в Брюсселе не могут договориться об эмбарго на российскую нефть

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лидеры ЕС признали, что не смогут на саммите прийти к соглашению об эмбарго российской нефти

Послы стран Евросоюза снова не смогли договориться о санкциях на импорт российской нефти, сообщает корреспондент Би-би-си Джессика Паркер из Брюсселя со ссылкой на свои дипломатические источники. Лидеры ЕС признали, что не смогут прийти к соглашению по этому вопросу в понедельник и вторник.

Послы стран ЕС провели в Брюсселе очередную встречу по этому вопросу в понедельник. Ее назначили после того, как переговоры в воскресенье вечером так и не привели к компромиссу по вопросу запрета на импорт российской нефти.

Если Евросоюзу не удастся договориться о нефтяном эмбарго на российскую нефть, будет сложно реализовать другие элементы шестого пакета санкций, цитирует Рейтер высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.

"Действительно, если не будет сегодня или в ближайшие дни согласия по этому вопросу... у нас будут трудности с остальным содержанием пакета. Но поскольку мы уверены в том, что со временем достигнем соглашения, я не вижу причины и смысла разделять пакет", - заявил неназванный агентством чиновник.

"Я знаю, что это сложно, потому что мы должны принимать решения единогласно, а для того, чтобы было единогласие, нужно учитывать запросы, соображения, некоторые проблемы в конкретной ситуации для каждого государства-члена. И я уверен, что мы сможем найти прагматичный подход, чтобы быстро перейти к запрету на импорт нефти из России. Мы должны прекратить финансирование российской военной машины", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что у нее нет больших ожиданий на разрешение этой проблемы в ближайшие 48 часов.

Другие элементы последнего пакета санкций включают отключение крупнейшего российского банка "Сбер" от банковской системы SWIFT, запрет на въезд в ЕС сотрудникам российских вещательных госкомпаний и расширение списка россиян, чьи активы в Европе заморожены.

Венгрия против

Введению шестого пакета санкций ЕС в отношении России, который предусматривает в том числе запрет на импорт российской нефти, препятствует Венгрия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Виктор Орбан заявил о нежелании даже обсуждать на саммите ЕС нефтяное эмбарго

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом внеочередного саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, безответственно подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС.

По словам Орбана, Еврокомиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, и именно поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа.

"Энергетика - серьезная вещь. Нам нужны сначала решения, а уж потом - санкции", - сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил о нежелании обсуждать предложенное ЕС нефтяное эмбарго на саммите лидеров блока.

Венгерское правительство сравнило запрет на импорт российской нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.