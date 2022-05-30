Страны ЕС на саммите в Брюсселе не могут договориться об эмбарго на российскую нефть
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Послы стран Евросоюза снова не смогли договориться о санкциях на импорт российской нефти, сообщает корреспондент Би-би-си Джессика Паркер из Брюсселя со ссылкой на свои дипломатические источники. Лидеры ЕС признали, что не смогут прийти к соглашению по этому вопросу в понедельник и вторник.
Послы стран ЕС провели в Брюсселе очередную встречу по этому вопросу в понедельник. Ее назначили после того, как переговоры в воскресенье вечером так и не привели к компромиссу по вопросу запрета на импорт российской нефти.
Если Евросоюзу не удастся договориться о нефтяном эмбарго на российскую нефть, будет сложно реализовать другие элементы шестого пакета санкций, цитирует Рейтер высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.
"Действительно, если не будет сегодня или в ближайшие дни согласия по этому вопросу... у нас будут трудности с остальным содержанием пакета. Но поскольку мы уверены в том, что со временем достигнем соглашения, я не вижу причины и смысла разделять пакет", - заявил неназванный агентством чиновник.
"Я знаю, что это сложно, потому что мы должны принимать решения единогласно, а для того, чтобы было единогласие, нужно учитывать запросы, соображения, некоторые проблемы в конкретной ситуации для каждого государства-члена. И я уверен, что мы сможем найти прагматичный подход, чтобы быстро перейти к запрету на импорт нефти из России. Мы должны прекратить финансирование российской военной машины", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Однако ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что у нее нет больших ожиданий на разрешение этой проблемы в ближайшие 48 часов.
Другие элементы последнего пакета санкций включают отключение крупнейшего российского банка "Сбер" от банковской системы SWIFT, запрет на въезд в ЕС сотрудникам российских вещательных госкомпаний и расширение списка россиян, чьи активы в Европе заморожены.
Венгрия против
Введению шестого пакета санкций ЕС в отношении России, который предусматривает в том числе запрет на импорт российской нефти, препятствует Венгрия.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом внеочередного саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, безответственно подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС.
По словам Орбана, Еврокомиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, и именно поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа.
"Энергетика - серьезная вещь. Нам нужны сначала решения, а уж потом - санкции", - сказал он.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил о нежелании обсуждать предложенное ЕС нефтяное эмбарго на саммите лидеров блока.
Венгерское правительство сравнило запрет на импорт российской нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.
Будапешт добивается от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти в России.