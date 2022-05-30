Расплатиться по долгам рублями, газ по-братски и несчастливое эмбарго. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Рублями по госдолгу

Россия планирует рассчитываться с держателями еврооблигаций с помощью схемы похожей на схему, предложенную для оплаты российского газа, об этом сообщил газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.

В рамка этой схемы иностранцы, покупающие российский газ, должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке. Иностранный покупатель переводит платеж на валютный счет, а Газпромбанк конвертирует его по курсу на Московской бирже по поручению покупателя и переводит на рублевый - оттуда деньги уходят уже в Газпром.

По словам Силуанова, схема с выплатами по госдолгу будет действовать в "обратном порядке". Таким образом, российские власти пытаются проводить платежи, минуя западную инфраструктуру, пояснил Силуанов. Никакие ограничения на вывод капитала на эти средства распространяться не будут.

На прошлой неделе министерство финансов США заявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяла держателям российский облигаций получать выплаты в долларах. Лицензия истекла 25 мая.

27 мая Россия должна была выплатить 100 млн долларов по еврооблигациям. Российский минфин отчитался, что провел платеж заранее. Однако Блумберг писал, что инвесторы так и не получили выплаты по этим бумагам.

Если платеж не пройдет, то через месяц, 27 июня, может наступить дефолт России. Правда, многие экономисты объясняют, что это не так страшно, так как уровень доверия в экономике и так сильно упал, а иностранные инвесторы уже ушли из России. Дефолт в такой ситуации вряд ли сможет существенно изменить ситуацию в экономике страны.

Провальные переговоры

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Страны ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть. Европейцы уже несколько недель пытаются согласовать новый, уже шестой по счету, санкционный пакет против России.

Против введения эмбарго выступила Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан в понедельник заявил журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, "безответственно" подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС, не согласовав эмбарго заранее со странами ЕС.

СМИ писали о том, что страны ЕС обсуждают компромиссный вариант - запретить импорт российской нефти морем, но сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба". Орбан может такой вариант поддержать, так как Венгрия получает 65% своей нефти по "Дружбе".

Пока страны ЕС безрезультатно договариваются о нефтяном эмбарго, отдельные европейские страны отказываются от покупки российского газа. Причиной как раз стала схема оплаты газа, предложенная российскими властями, и которую теперь еще и хотят предложить держателям российского госдолга.

К Польше и Болгарии в понедельник присоединились Нидерланды и Дания. Газовый трейдер из Нидерландов Gasterra заявил, что Газпром прекратит поставки в страну 31 мая. Датская энергетическая компания Orsted заявила, что продолжит платить за газ в евро.

В Европе все же есть одна страна, которая, несмотря на войну и санкции, договорилась о новом контракте на поставку газа по выгодной цене - это Сербия. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно говорил, что не поддерживает введение санкций против Москвы.

Сокращения на оборонном заводе

Барнаульский патронный завод собирается сократить 300 человек из-за санкций, пишет местное издание "Толк". Это подтвердили на самом заводе и в региональном министерстве промышленности.

Более 70% продукции завода шло на экспорт, сообщало ранее правительство региона. Патроны из Алтайского края покупали, например, в Северной Америке - из-за санкций подобный экспорт невозможен. "За последние три года Барнаульский патронный завод экспортировал более 1 млрд патронов более чем в 30 стран", - пишет издание. В 2022 году на заводе началась модернизация.

Барнаульский патронный завод - один из поставщиков патронов для концерна "Калашников". Недавно Би-би-си писала, как концерн незадолго до войны с Украиной в обход санкций пытался купить линии по производству патронов у западных компаний.

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