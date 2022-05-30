DW: Германия готова предоставить россиянам-противникам Путина визы в упрощенном режиме
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Германия готова предоставить противникам режима Путина национальную немецкую визу, вид на жительство и разрешение на работу по упрощенной процедуре. Межведомственное согласование этого вопроса в правительстве ФРГ шло последние три месяца, сообщает Deutsche Welle.
О готовности предоставить защиту россиянам, подвергающимся репрессиям внутри страны, в том числе журналистам, правозащитникам и оппозиционерам, заявила в понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер.
Среди лиц, которых немецкие власти относят к этой категории - российские активисты внепарламентской оппозиции и их сторонники, правозащитники, адвокаты, защищающие диссидентов, сотрудники организаций, объявленных в России нежелательными, и физлица-"иноагенты", сообщил DW пресс-секретарь МВД Германии Саша Лавренц.
Также Германия готова принять у себя выступающих против войны России в Украине ученых, деятелей культуры и журналистов, в том числе - сотрудников государственных СМИ, уволенных за освещение событий, не соответствующее официальной линии, пояснил DW Саша Лавренц.
Как сообщается, все они cмогут переехать в Германию вместе с семьями, а выезд возможен не только из самой России, но и из любой другой страны, например, из Грузии или Армении. В таком случае оформление виз будет производиться через немецкие диппредставительства в этих странах.
Национальная немецкая виза
Для всех этих россиян решено применять 22-ю статью закона, регулирующего пребывание иностранцев в Германии - максимально доброжелательно и в минимальные сроки.
Согласно этой статье, гражданам зарубежных стран может предоставляться вид на жительство в ФРГ в соответствии с положениями международного права, по неотложным гуманитарным причинам, а также в том случае, если это отвечает политическим интересам Германии.
Как сообщается на сайте МИД Германии, национальная немецкая виза - это въездная виза с целью долгосрочного пребывания в рамках определенной, предусмотренной законом цели пребывания. Как правило, срок ее действия ограничен.
Иностранец с таким видом на жительство может оставаться в Германии до тех пор, пока сохраняются причины, побудившие немецкие власти его принять, поясняет DW.