DW: Германия готова предоставить россиянам-противникам Путина визы в упрощенном режиме

час назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Германия готова предоставить противникам режима Путина национальную немецкую визу, вид на жительство и разрешение на работу по упрощенной процедуре. Межведомственное согласование этого вопроса в правительстве ФРГ шло последние три месяца, сообщает Deutsche Welle.

О готовности предоставить защиту россиянам, подвергающимся репрессиям внутри страны, в том числе журналистам, правозащитникам и оппозиционерам, заявила в понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер.

Среди лиц, которых немецкие власти относят к этой категории - российские активисты внепарламентской оппозиции и их сторонники, правозащитники, адвокаты, защищающие диссидентов, сотрудники организаций, объявленных в России нежелательными, и физлица-"иноагенты", сообщил DW пресс-секретарь МВД Германии Саша Лавренц.

Также Германия готова принять у себя выступающих против войны России в Украине ученых, деятелей культуры и журналистов, в том числе - сотрудников государственных СМИ, уволенных за освещение событий, не соответствующее официальной линии, пояснил DW Саша Лавренц.

Как сообщается, все они cмогут переехать в Германию вместе с семьями, а выезд возможен не только из самой России, но и из любой другой страны, например, из Грузии или Армении. В таком случае оформление виз будет производиться через немецкие диппредставительства в этих странах.

Национальная немецкая виза

Для всех этих россиян решено применять 22-ю статью закона, регулирующего пребывание иностранцев в Германии - максимально доброжелательно и в минимальные сроки.

Согласно этой статье, гражданам зарубежных стран может предоставляться вид на жительство в ФРГ в соответствии с положениями международного права, по неотложным гуманитарным причинам, а также в том случае, если это отвечает политическим интересам Германии.

Как сообщается на сайте МИД Германии, национальная немецкая виза - это въездная виза с целью долгосрочного пребывания в рамках определенной, предусмотренной законом цели пребывания. Как правило, срок ее действия ограничен.