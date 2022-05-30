ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

52 минуты назад

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Автор фото, AFP

Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник все-таки согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем "Твиттере".

Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России.

Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции, что решение оставить импорт российской нефти про трубопроводам - временное.

Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, и запретить работу на своей территории еще трех российских государственных СМИ.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - написал он в "Твиттере".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была инициатором введения шестого пакета санкций, заявила вечером в понедельник, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.

Она также сообщила по итогам переговоров, что ЕС работает над предоставлением Украине помощи в размере 9 млрд евро на покрытие ее текущих потребностей в ликвидности.

Ранее сообщалось, что часть этой помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть - в виде льготных кредитов. Каково будет это соотношение и из каких источников ЕС намерен финансировать программу, пока неизвестно.

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СМИ также сообщали в понедельник, что из шестого пакета санкций против России было решено исключить запрет на покупку европейской недвижимости для россиян - от этой меры, по данным агентства Bloomberg, отказались под давлением Кипра.

Принятое сегодня решение должно пройти еще техническую процедуру, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и тогда вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в среду.

Позиция Венгрии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Виктор Орбан заявил о нежелании даже обсуждать на саммите ЕС нефтяное эмбарго

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом внеочередного саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, безответственно подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС.

По словам Орбана, Еврокомиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, и именно поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа.

"Энергетика - серьезная вещь. Нам нужны сначала решения, а уж потом - санкции", - сказал он.

На прошлой неделе Орбан направил главе Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил о нежелании обсуждать предложенное ЕС нефтяное эмбарго на саммите лидеров блока.

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