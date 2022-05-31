Судно с грузом украинского металла направилось из Мариуполя в Россию. Киев назвал это мародерством

час назад

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Автор фото, Press-sluzhba UVO/TASS Подпись к фото, Судно стояло на погрузке два дня

Из порта контролируемого российскими военными Мариуполя в направлении Ростова-на-Дону вышло груженное металлопрокатом судно - сухогруз "Астрахань". Киев назвал это актом мародерства и грабежа.

Согласно российскому государственному агентству РИА Новости, судно стояло на погрузке два дня, погрузка осуществлялась плавучим краном. "Портовые краны пока обесточены из-за нарушения электроснабжения порта в ходе боев", - отмечает корреспондент агентства.

Как написал в своем телеграм-канале лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, из порта Мариуполя вывезли 2500 тонн рулонного металла.

Киев назвал решение России о вывозе из Мариуполя металла стоимостью в сотни миллионов долларов актом мародерства и грабежа. По данным уполномоченной по правам человека в Верховной раде Украины Людмилы Денисовой, до оккупации на территории мариупольского порта было около 200 тысяч тонн металла на 170 миллионов долларов.

"Давний нарушитель крымских санкций"

Российское судно зашло в порт в субботу 28 мая - это подтверждали и киевские власти.

"Первым в порт оккупированного Мариуполя вошло 40-летнее российское судно, давний нарушитель крымских санкций. Теперь повезет украденный украинский металл в Ростов, а там его либо используют в РФ, либо поменяют документы - и на экспорт", - писал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Как отмечает ТАСС, "Астрахань" стала первым российским судном, которое зашло в порт после завершения боевых действий в Мариуполе. Агентство публикует в "Твиттере" видео плывущего судна.

В конце прошлой недели РБК писало о резком сокращении выпуска российских металлургических заводов. По данным издания, ММК сократил выпуск стали на 40%, "Северсталь" также снизила производство и предупредила о риске его сокращения на 20-40% в июне.

"Де-факто кража"

Денис Пушилин заявил, что теперь в "республике" появился собственный торговый флот, который состоит из судов, оставшихся у причалов Мариуполя. Часть этих судов перейдет под юрисдикцию Донецкой "народной республики", об этом приняты соответствующие решения, сказал он.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал это "де-факто кражей". "Уже начат процесс переименования и смены флагов [на судах]", - рассказал он.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, В ходе длительной осады российскими войсками Мариуполь сильно пострадал

Крупнейший в Украине производитель стали компания "Метинвест" ранее сообщала, что в порту Мариуполя стоят пять судов, еще до войны загруженных десятками тысяч тонн стали. Компания предупреждала, что Россия может попытаться захватить эти суда и незаконно вывести из порта вместе с грузом.

Из сообщений российских властей известно, что к началу вторжения в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов - "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминиканская Республика), "Смарта" (Либерия), "Блю стар" (Панама), "Азов конкорд" (Турция) и "Леди Аугуста" (Ямайка).

Украина обвиняет Россию в хищении зерна

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10 мая пресс-служба Главного управления разведки минобороны Украины сообщила, что Россия вывозит похищенное в Украине зерно в Крым.

По данным разведки, колонна КАМАЗов с зерном выехала из Энергодара в направлении Каменки Днепровской, зерновозы также отправляются из села Волохов Яр Харьковской области и Пологов Запорожской области.

Кроме того, как утверждают в ГУР минобороны Украины, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами Крымзернотранса из Малой Лепетихи Херсонской области в Крым.

По данным разведки, значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

"Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - заявили в украинской разведке.

Украина - один из крупнейших экспортеров продуктов питания. На ее долю приходится 42% подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы, продаваемых на мировом рынке.

Русская служба Би-би-си уже писала, что у украинских аграриев есть 20 млн тонн зерна, которые в условиях войны с Россией они не могут доставить на международные рынки, из-за чего населению многих небогатых стран может угрожать голод.

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