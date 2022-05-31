Байден обещал не давать Украине ракеты, позволяющие обстреливать Россию. Но какие ракеты Киев все же может получить?

22 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Американская РСЗО (архивное фото)

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине ракеты большой дальности, способные поражать цели на территории России. Однако вскоре после этого сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в американской администрации, что Киев все же может получить от США современные реактивные системы залпового огня, однако меньшей дальности.

Украинские власти и военные эксперты считают, что поставки Киеву американских РСЗО могут стать решающими в войне, которую украинская армия ведет против России.

Судя по последним сводкам с фронта, Россия медленно, но поступательно захватывает новые территории в Луганской и Донецкой областях именно в силу значительного преимущества в тяжелой технике и артиллерии. По мнению украинских властей, ситуация может радикально измениться, если ВСУ получат возможность наносить массированные удары по российским тылам и передовым позициям.

Для этого украинские власти просят США передать им две реактивные системы залпового огня - M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стрельбы до 300 километров. Они - в самом верху списка вооружений, которые хотел бы получить Киев от западных стран. Об этом 21 мая, накануне онлайн-переговоров министров обороны более 40 государств-членов контактной группы "Рамштайн-2", открыто сказал президент Владимир Зеленский.

В течение последней недели американские СМИ сообщали, что Вашингтон приближается к этому решению, однако окончательно оно еще не принято. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на анонимного источника в администрации президента США, что в Белом доме опасаются передавать Киеву такие системы, которые позволят ему наносить удары по территории России.

Что сказал Байден и как отреагировал Медведев

Корреспондент агентства Рейтер Стив Холланд в понедельник рассказал в "Твиттере", что задал Байдену такой вопрос: "Намерены ли вы посылать Украине ракетные системы дальнего радиуса действия?" В ответ президент США сказал: "Мы не намерены отправлять Украине ракетные системы, которые способны бить по территории России".

При этом Байден не уточнял, о каких именно ракетах идет речь и намерен ли он заблокировать поставки Украине РСЗО в принципе.

На короткое заявление Байдена немедленно отреагировал бывший президент России и нынешний заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он назвал высказывание президента США разумным.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо..." - написал при этом Медведев.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выражал надежду, что США не станут отправлять Украине ракетные системы залпового огня.

"Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг, - написал он в своем телеграм-канале. - По дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта".

Американские чиновники: РСЗО все же могут поставить

Однако вскоре после слов Байдена сразу несколько влиятельных американских СМИ написали со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, что американский президент говорил только о ракетных системах максимальной дальности, и Вашингтон не отказался от идеи поставить Киеву современные РСЗО.

Газета Washington Post написала, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, что Байден не исключил поставку Украине MLRS, однако не будет давать ей ракеты максимальной дальности, совместимые с этой системой.

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MLRS, как и HIMARS, может использовать три типа боеприпасов. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается 12 таких ракет.

Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 километров. Наконец, вместо обычного контейнера с 12 ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров.

Корреспондент Русской службы "Голоса Америки" (в России включено в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента") Михаил Комадовский написал в "Твиттере", что высокопоставленный сотрудник Белого дома объяснил ему слова Байдена таким образом: "[Поставка] системы MLRS все еще рассматривается, но речь не идет о каких-либо системах, способных нанести удар с большого расстояния (то есть быть использованными за пределами поля боя)".

Wall Street Journal во вторник написала, что США планируют предоставить Украине ракеты GMLRS, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (то есть более 64 км). По данным издания, Вашингтон не станет предоставлять Киеву тактические ракеты с дальностью до 300 км - именно чтобы избежать возможности наносить удары по важным целям в России.

Как утверждает Wall Street Journal, решение о поставках РСЗО Украине будет объявлено уже на этой неделе, и они могут быть доставлены в течение нескольких недель. "После этого быстро начнется обучение по их использованию, которое займет по меньшей мере 10 дней", - пишет газета.

Однако, как заявил в понедельник вечером советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Киев будет доволен и поставками ракет, способных работать на расстоянии до 70 км.

"Есть высокоточные ракеты дальнобойные - типа ATACMS, они летят на 300 км почти и очень точно попадают, - и есть обычные кассетные ракеты неуправляемые, которые летят на 70 км, - сказал Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин-Live". - Это аналог "Смерча" и "Урагана". Нам хватит с головой и 70 на самом деле".

По данным Wall Street Journal, речь идет о поставках Украине установки HIMARS, установленной на шестиколесном грузовике. Такая машина может быстро выдвинуться из укрытия на позицию, выпустить ракеты и вернуться обратно для перезарядки, оставив противнику мало времени на то, чтобы ее засечь и нанести ответный удар.

Перезарядка происходит довольно быстро - машина самостоятельно при помощи специальной выдвигающейся рамки-стрелы меняет транспортно-пусковые контейнеры, которые просто вкладываются внутрь блоков.

Анализ: станут ли РСЗО "серебряной пулей"?

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

В Украине и на Западе многие считают, что такие РСЗО смогут предоставить Украине какое-то значительное преимущество, компенсировать количественное преимущество российской артиллерии и одним своим появлением переломить ход военных действий. Но на самом деле все не совсем так.

Автор фото, Russian Defence Ministry Подпись к фото, Украинские силы подвергаются массированным обстрелам со стороны армии РФ

Вопрос не столько в качестве этих систем, но скорее в их количестве, а также в том, насколько быстро они поступят в Украину, и насколько быстро их смогут освоить боевые расчеты.

ВСУ делает ставку на точность нанесения артиллерийских ударов, хорошо налаженную связь, систему управления огнем и разведку целей. В такой системе HIMARS может действительно может оказаться эффективным средством.

Российские войска, имея большое преимущество в артиллерии, по оценкам многих экспертов, зачастую демонстрировали худшую подготовку, но численное преимущество позволяло им компенсировать недостаток точности гаубиц и ракетных установок их массированным применением. При этом на вооружении ВС РФ есть дальние РСЗО, такие как "Ураган" и "Смерч".

Чтобы добиться паритета в артиллерии, Украина должна получать десятки таких реактивных систем. Причем, получить их она должна как можно скорее, потому что нужно еще подготовить расчеты и прочих специалистов, что также займет какое-о время. Украине надо много сейчас, а не хорошее потом.

Ракета GMLRS сильно отличается от тактической ATACMS и дальностью, и мощностью боевой части, но дальность в 70 километров уже позволит обстреливать цели с расстояния, которое превышает радиус действие большинства российских артиллерийских систем. Целями могут стать мосты, штабы, узлы связи, системы ПВО, скопления войск, артиллерийские батареи и многое другое.