Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Физические упражнения по утрам могут помочь женщинам уменьшить жировые отложения и снизить кровяное давление

О пользе физических упражнений в любое время уже давно никто не спорит. Однако согласно исследованию, проведенному в США, наибольшую пользу от физических нагрузок мужчины и женщины получают в разное время дня.

Выяснилось, что женщины сжигают больше жира, если занимаются с утра, тогда как мужчины - напротив, вечером.

Результаты исследования опубликованы на этой неделе в журнале Frontiers in Psychology.

Лучшее время для тренировок - когда угодно?

По словам ученых, в основном наши знания о пользе физических упражнений исторически основаны на экспериментах, проводимых преимущественно с участием мужчины.

Новое исследование нельзя назвать очень масштабным: для его проведения было отобрано всего 56 добровольцев - 30 мужчин и 26 женщин - в возрасте от 25 до 55 лет.

На протяжении 12 недель ученые наблюдали, какой эффект оказывает на каждого из участников стандартизованная фитнес-программа, включавшая в себя растяжку, бег, силовые тренировки и упражнения на выносливость.

Одна группа тренировалась в течение часа по утрам, до 08:00, а другая выполняла ровно те же действия вечером, после 18:00. Индивидуальные различия в рационе питания были сведены к минимуму за счет специально разработанной для волонтеров стандартной диеты.

В начале и в конце каждой тренировки исследователи замеряли у участников кровяное давление, объем жировых отложений и некоторые другие параметры.

Основным результатом исследования стало то, что все принимавшие в нем участие волонтеры сообщили об улучшении общего состояния здоровья и повышении работоспособности - независимо от того, в какое время дня они тренировались.

"Лучшее время для физических упражнений — тогда, когда вы находите для них время", — говорит доктор Пол Арсерио, ведущий автор исследования, профессор медицины и физиологии Скидморского колледжа в штате Нью-Йорк.

В то же время, по его словам, идеальное время дня для занятий спортом у женщин и мужчин разнится - в силу разных причин.

Утро или вечер?

Основываясь на результатах исследования, для уменьшения жировых отложений в районе талии и снижения артериального давления женщинам можно посоветовать заниматься спортом по утрам, говорит доктор Арсерио.

А вот женщинам, которые пытаются нарастить мышечную массу в верхней части тела, а также в целом улучшить настроение и аппетит, следует упражняться по вечерам.

Мужчины в ходе эксперимента продемонстрировали меньшую зависимость результатов от времени суток - особенно в том, что касается увеличения мышечной массы.

Однако для мужчин, которым необходимо улучшить работу сердца и обмен веществ, идеально подходят вечерние упражнения. Они же, по словам доктора Арсерио, более эффективно восстанавливают эмоциональное равновесие и улучшают психическое здоровье.

Ускорение метаболизма снижает риск ожирения, а вместе с ним - диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта.

Чем именно объясняется разница в эффекте от упражнений в разное время суток для мужчин и женщин, до конца не ясно. Чтобы это выяснить, потребуются дополнительные исследования.

Возможно, женщины сжигают больше жира по утрам, поскольку их организм в целом более предрасположен к образованию жировых отложений в области живота. Большую роль могут играть и внутренние биоритмы.

В исследовании принимали участие люди с нормальным весом, но ученые считают, что его выводы распространяются и на людей с избыточным весом, и даже на тех, кто страдает от клинического ожирения.

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