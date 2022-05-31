Суд в Украине приговорил двух российских военных к 11,5 годам тюрьмы

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По утверждению украинских властей, в Харькове было разрушено около 30 процентов жилищного фонда

Суд Полтавской области приговорил российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 годам тюрьмы за нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, они обстреливали мирные районы Харькова.

Бобыкина и Иванова признали виновными в том, что они в первый день войны из установки залпового огня "Град" обстреляли деревню Дергачи в Харьковской области сначала с российской, а потом и с украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру и жилые дома, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Обвиняемых позже взяли в плен украинские военнослужащие. В суде оба признали вину.

Гособвинение запрашивало для них по 12 лет лишения свободы - максимальное наказание по этой статье. Защита предлагала назначить им по восемь лет лишения свободы.

Это уже второй приговор о нарушении законов и обычаев войны, вынесенный в Украине в отношении российских военных. По данным украинской прокуратуры, к рассмотрению готовятся еще тысячи подобных уголовных дел.

23 мая Соломенский суд Киева приговорил пленного сержанта Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя в Сумской области, к пожизненному заключению.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дело солдата. Чем закончилась война в Украине для Вадима Шишимарина

Шишимарин обвинялся в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова. Уже на первом судебном заседании сержант признал свою вину. Судебный процесс занял всего неделю.

Минобороны России не комментировало ситуацию с Шишимариным. Кремль ссылается на недостаток информации. "Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина, - сказал незадолго до оглашения приговора представитель Кремля Дмитрий Песков. - К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте".

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