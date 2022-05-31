Украина, Северодонецк: "Мы делаем один выстрел, а они отвечают нам десятью"

Квентин Соммервил

Би-би-си, Лисичанск, Украина

час назад

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Автор фото, Quentin Sommerville / BBC Подпись к фото, Из Лисичанска хорошо виден дым, поднимающийся над обстреливаемым Северодонецком

Российские войска вошли в город Северодонецк, пытаясь захватить весь Донбасс. Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай говорит, что обстрелы в районе городской агломерации Лисичанска, Северодонецка и Рубежного настолько интенсивны, что сосчитать количество жертв просто невозможно. Россия здесь ведет войну не просто на истощение - на полное уничтожение.

Всего несколько дней назад я наблюдал с крыши одного из домов в Лисичанске, как бомбили и обстреливали Северодонецк. Буквально каждую минуту там взрывался очередной снаряд. Город горел.

Лисичанск же практически обезлюдел. На улицах изредка можно встретить людей, но в основном город пуст. Артиллерийский огонь - реальная и постоянная угроза. Летний ветер насыщен мелкой пылью от разрушенных зданий, которая скрипит на зубах.

Не сумев захватить всю Украину, российские войска теперь нацелены на Донбасс, состоящий из Донецкой и Луганской областей. Если Северодонецк и Лисичанск падут, то оккупированной окажется вся Луганская область.

Теперь Россия ведет войну не просто на истощение, а на полное уничтожение. И, по крайней мере, здесь, в этом месте фронта, она побеждает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Клубы дыма над разбомбленным нефтеперерабатывающим заводом в Лисичанске, 27 мая

Сергей Гайдай, руководитель областной военно-гражданской администрации Луганской области Украины, говорит, что вся ключевая инфраструктура в Северодонецке разрушена. Ранее он отмечал, что, возможно, украинским силам придется уйти из Лисичанска.

Разрушения в Рубежном, третьем городе агломерации, куда также входят Северодонецк с Лисичанском, наглядно демонстрируют, на что способна безжалостная российская артиллерия. Из Лисичанска видно, что на изумрудно-зеленом фоне появилось темное пятно - небольшой город просто стерт с лица земли.

Автор фото, SOPA Images via Getty Images Подпись к фото, Горящий после артиллерийского обстрела автобус. Лисичанск, 28 мая 2022 г.

Падение Рубежного демонстрирует важный поворот в стратегии путинских войск. Нет больше ни длинных колонн бронетанковой техники, ни танковых и пехотных атак первых военных месяцев - теперь подавлением украинского сопротивления занимается артиллерия. На Рубежное, задолго до задействования наземных войск, в день падало порядка полутора тысяч снарядов.

Подавляющая российская огневая мощь, особенно артиллерийская, подчеркивает, как говорят украинские командиры, острую потребность обороняющихся в более совершенном западном вооружении, без которого будет очень непросто остановить продвижение врага.

Донбасс тянется вдоль всего востока Украины - от Северодонецка на севере до побережья Азовского моря около Мариуполя на юге. Последний был недавно захвачен Россией после длительных сражений и осады "Азовстали", что стало одним из самых серьезных достижений российской армии в этой войне.

Автор фото, Quentin Sommerville / BBC Подпись к фото, Украинские солдаты в Донбассе

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Президент Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что в этом регионе Украина теряет от 50 до 100 военнослужащих в день.

В Лисичанске я познакомился с рядовым первого класса Владимиром из разведывательного подразделения Национальной гвардии страны. Российские силы адаптируются, говорит он, сначала они "шли напролом и встречали сильный отпор", а теперь просто сравнивают с землей все, что не могут захватить пехотой.

Он рассказал мне о месяце сражений в Рубежном. "Это был не Мариуполь, но очень похоже на то, что происходило там. Мы понесли большие потери, бои шли на каждой улице, а артиллерия просто сметала дома один за другим. Люди прятались в подвалах, поэтому у них не было возможности просто выйти наверх и оценить ситуацию. Так что за это время мы понесли немалые потери".

Украинские военнослужащие, воюющие в Донбассе, далеко не новички и обладают немалым опытом. Многие из них сражались с пророссийскими сепаратистами, которые с 2014 года пытаются отделиться от Украины.

Но в нынешней битве за регион им противостоит не вооруженное ополчение, а регулярная армия, имеющая большие ресурсы людей и техники. Количество российских вооружений, используемых в Донбассе, ошеломляет даже опытных бойцов.

Автор фото, Quentin Sommerville / BBC Подпись к фото, Следы разрушений видны повсюду. Если где-то уцелели дома, то не осталось машин

Я поговорил с другим гвардейцем, который не захотел называть своего имени. "Это не первая моя война, - сказал он. - Тогда мы сидели в окопах, но сейчас все по-другому". "В Рубежном я увидел, как это теперь выглядит: осколочно-фугасные снаряды, оружие калибра 82 мм", - подчеркнул он, затягиваясь сигаретой.

Еще один украинский солдат по имени Владимир сказал, что местное население "на 30% настроено проукраински, еще на 30% - пророссийски, а сорока процентам - все равно". Конечно, многие проукраински настроенные жители просто бежали.

Автор фото, Alex Chan/SOPA Images Подпись к фото, В районе Лисичанска все еще можно увидеть такие вроде бы мирные сценки, но война - буквально за углом

С самого начала войны немало военных аналитиков активно обсуждали рост российских потерь и снижение морального духа российских солдат. Потери в живой силе продолжают расти, но пока что ее недостаток в Донбассе не ощущается.

Нет у Кремля и дефицита артиллерийских снарядов. Похоже, что взрычатых веществ для того, чтобы сравнять с землей Северодонецк и Лисичанск, у путинских войск в избытке. Окружающая местность, как оспенными язвами, изрыта воронками от взрывов, растянувшимися на многие километры по полям и дорогам.

"У них полно артиллерии, - говорит Владимир. - Бомбардировки - это кошмар, мы делаем один выстрел, а они - десять. Когда наш снайпер стреляет, они посылают в ответ полный пакет "Градов" по его позиции. Так что с нашей стороны - снайпер с одной пулей, с их - артиллерийские снаряды на 1000 долларов… Им действительно все равно, сколько боеприпасов они расходуют".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военная техника и боеприпасы стали привычной частью пейзажа в Донбассе

Как и Владимир, многие из тех, кого я встретил в Лисичанске, раньше были защитниками Рубежного. Они уже знают, что такое ад, но говорят, что готовы пройти через него и во второй раз.

На кадрах, предоставленных Би-би-си подразделением Национальной гвардии, предстает картина, которая вполне могла бы быть иллюстрацией ужасов Второй мировой войны: ряды разрушенных домов, пустые улицы, вдоль тропинок - только трупы людей и животных.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Российские военные в Рубежном: съемка с украинского дрона.

Из боев солдаты выносят еще одно постоянное напоминание о войне - контузии. Многие выходили из города с трясущимися руками и ногами, с постоянной головной болью. "Ничего от этого не спасает, только сигареты и кофе", - рассказал молодой лейтенант по имени Паша.

Автор фото, Quentin Sommerville / BBC Подпись к фото, Лейтенант украинской армии, представившийся как Паша

На окраинах Лисичанска на украинскую линию фронта прибыли более крупные орудия. Еще одно подразделение Национальной гвардии осваивает гаубицу M777, недавно полученную от правительства Австралии. На стволе нарисованы два кенгуру.

Она, конечно, очень кстати, но почти все, с кем мне удалось встретиться, говорят, что этого мало. Украинцам особенно нужно оружие большего радиуса действия. США согласились отправить им куда более мощные реактивные системы залпового огня. Если они прибудут вовремя, то правила игры в Донбассе могут поменяться.

Автор фото, Quentin Sommerville / BBC Подпись к фото, Гаубица M777, полученная из Австралии

Некоторые западные комментаторы считают, что Украина должна уступить российским требованиям и отдать часть своей территории, чтобы положить конец разрушениям. Но для измотанных непрерывными боями украинских защитников это немыслимо. Понесенные потери лишь укрепили их веру в то, что врага необходимо остановить и отбросить.

Владимир Путин сделал ставку на захват всей Украины и проиграл. Возможно, этим и объясняются огромные ресурсы, которые он бросил на одержание хотя бы тактической победы в Донбассе. Но даже и в том случае, если он сумеет ее достичь, она не будет означать поражения Украины.

Я спросил одного измотанного боями гвардейца, что нужно для того, чтобы Украина добилась победы.

"Небо есть, и небо наше, - сказал он. - Еще дроны очень помогают. Оружие прибыло, системы залпового огня. Америка, ленд-лиз… Так что это - исключительно вопрос времени. Времени и ничего больше. А потом всё здесь будет только Украиной".

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