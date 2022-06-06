Британия отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Что они изменят?

9 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британская реактивная система залпового огня M270 во время военных учений Summer Shield 2022 на военной базе Адажи, Латвия

Великобритания вслед за США направит в Украину артиллерию большой дальности, несмотря на угрозу обострения отношений с Россией. По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, реактивная система залпового огня M270 поможет Украине лучше защитить себя от российской агрессии.

Сколько именно установок отправится в Украину, в правительстве не уточнили, но по данным Би-би-си, пока речь идет о трех единицах.

Западные военные эксперты связывают некоторые успехи российской армии в Донбассе, в том числе, захват части Северодонецка именно с ее преимуществом в тяжелой технике и артиллерии. Украинские военные надеются, что поставки западных РСЗО помогут им более эффективно подавлять российские войска, в прошлом показавшие меньшую эффективность в ближних боях.

На прошлой неделе США объявили о поставках своих ракетных систем в Украину.

Решение Вашингтона отправить в Украину собственные мобильные артиллерийские ракетные системы M142 (HIMARS) уже вызвали реакцию Москвы: в воскресенье российский президент Владимир Путин пригрозил расширить список целей, по которым российская армия может нанести удар, если западные страны начнут поставлять артиллерию большой дальности в Украину.

Правительство Великобритании заявило, что в ближайшие недели украинские военные пройдут в Великобритании курс обучения по использованию нового оружия.

Реактивная система залпового огня М270 может выпустить 12 ракет класса "земля-земля" в течение минуты и может с высокой точностью поражать цели в радиусе 80 км. Это намного дальше, чем артиллерия, состоящая сегодня на вооружении украинской армии.

По словам Уоллеса, Великобритания играет ведущую роль в снабжении украинских войск "жизненно важным оружием".

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины, - сказал он. - Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от применения дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Великобритания и США поставляют значительные объемы вооружений Украине, но предоставление ей передовых ракет большой дальности - это значительный сдвиг, отмечает военный корреспондент Би-би-си Джонатан Бил. Это также означает признание того факта, что Украина пока не может конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом России.

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Британский эксперт: западные ракеты не поменяют ситуацию в одночасье

По словам британского эксперта по сухопутным боевым действиям доктора Джека Уотлинга, обещание США и Великобритании отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности в Украину может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье.

Уотлинг, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сказал радио Би-би-си, что ракетные установки М270, которые должны быть отправлены Украине, - это "ценнейший актив британской армии".

По его мнению, эти системы могут "выбить" российскую артиллерию на востоке Украины. Однако украинцев нужно будет еще обучить их использованию, а у Великобритании не так много установок, которые она может отдать.

Что касается угрозы президента России Путина расширить свой список целей, если Запад отправит системы большей дальности, Уотлинг говорит, что это будет сделать "довольно сложно", потому что Москва и так уже бьет по важным для экономики Украины целям и ее военным позициям.

Журналист Би-би-си Джо Инвуд, находящийся в Киеве, отмечает, что битву за Донбасс вполне может решить артиллерия.

"У России есть подавляющая огневая мощь, которую она может использовать в бою. Но - бессистемно, - отмечает Инвуд. - Новые ракетные системы, присланные Великобританией, может быть и не позволят Украине соперничать в разрушительной силе с большими пушками и ракетами России, но они должны дать ей возможность точно бить по ним ответным огнем и в конечном итоге измотать их".

Несколько дней назад падение Северодонецка казалось почти неизбежным, отмечает Инвуд. Но теперь, когда украинцы переходят в контрнаступление, возможно, даже самые скромные цели будут даваться российским силам с большим трудом.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что поставит Украине четыре системы залпового огня HIMARS - после получения гарантий, что они не будут использоваться для поражения целей на территории России. Это же ограничение распространяется и на британские системы M270.

В интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье Путин сказал: "Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт".

Он добавил, что если в Украину все-таки прибудут ракеты большей дальности, то Россия сделает соответствующие выводы и нанесет удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим".

В тот же день российские войска впервые за несколько недель обстреляли Киев.

Российская армия оставила попытки взять украинскую столицу в конце марта и сконцентрировала свои военные усилия на Донбассе.

Великобритания и США - одни из главных поставщиков оружия в Украину после вторжения России в феврале.

Великобритания уже поставила более 5000 единиц легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW), сыгравшего, по мнению аналитиков, решающую роль в отражении наземных атак России с начала войны.

Киев также получил от Великобритании ракеты малой дальности Brimstone 1, бронемашины Mastiff и ракетные системы ПВО Starstreak. По данным британского правительства, к этому моменту общая сумма поставок составляет 750 миллионов фунтов стерлингов.

Несколько других также обещали поставить Украине современное вооружение. Германия собирается отправить свою самую современную систему ПВО Iris-T.

Поддержка расследования военных преступлений

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб объявил в понедельник, что для помощи в расследовании предполагаемых военных преступлений России в Украине Великобритания предложит Международному уголовному суду помощь специалистов - юристов и полицейских.

В их числе - сотрудник столичной полиции, в настоящее время работающий в Международном уголовном суде в Гааге, который сможет предоставить генеральному прокурору МУС Кариму Хану более широкий доступ к опыту британской полиции и военных.

Кроме того, Лондон предлагает помощь семи юристов с опытом работы в области международного уголовного права, чтобы помочь найти доказательства военных преступлений, совершенных в Украине, и привлечь виновных к ответственности.

МУС уже начал расследование, фигурантами которого могут оказаться российские официальные лица, подозреваемые в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида.

На сегодняшний день Украина сообщила о 15 тысячах предполагаемых военных преступлений, в том числе об изнасилованиях украинских женщин российскими военными.

Пока установлено около 600 подозреваемых, возбуждено 80 уголовных дел. В мае киевский суд уже приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство гражданского лица.

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