Владимир Соловьев увидел "ЛГБТ-танцы" в екатеринбургской школе: директора хотят уволить, родители - против

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил участников танцевального конкурса, прошедшего в екатеринбургской школе, в "пропаганде ЛГБТ". Министр образования Свердловской области потребовал уволить директора учреждения, но на ее защиту встали родители школьников, а затем и губернатор.

Танец, из-за которого разразился скандал, исполнили учащиеся екатеринбургского лицея №12 во время танцевального конкурса, который проходил 12 мая. Подростки сначала танцевали в розовых футболках, а затем сняли их и остались в портупеях. В конце номера двое мальчиков подняли третьего за ноги, а еще четверо обнялись.

Во вторник на танец обратил внимание канал "Урал.Live", связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга "закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у всех лицеистов", а после этого "танцоров наградили за смелость", написал канал.

"Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски. Я жду, мне интересно, а губернатор им тоже выпишет премию? А городская дума Екатеринбурга? Нет?" - заявил в эфире своего канала сам Соловьев. В Екатерибурге расположен музей первого президента России Бориса Ельцина.

Директор лицея Любовь Кулева назвала обвинения в "пропаганде ЛГБТ" ерундой и пояснила, что танец был пародией.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что с руководством школы - директором, ее замом по воспитательной работе и классным руководителем - уже провели "профилактическую беседу", с педагогическим составом - внеплановый инструктаж, а для учеников - классный час.

В мэрии добавили, что департамент образования Екатеринбурга начал служебное расследование.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По данным издания Ura.ru, к проверке привлекли не только городских, но и областных чиновников. "[Министр образования Свердловской области Юрий] Биктуганов устроил нагоняй, теперь все [чиновники] там, в лицее", - рассказал изданию источник в администрации Верх-Исетского района области.

Сам Биктуганов, комментируя ситуацию в лицее, заявил, что его директора Любовь Кулеву надо уволить.

"Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление... Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить", - сказал он.

Но "родительское сообщество" - против увольнения директора. Вечером во вторник родители школьников собрались у лицея, чтобы собрать подписи в поддержку Кулевой. По оценкам телеграм-канала "Вечерние новости", к зданию пришли "сотни родителей, сотрудников и выпускников лицея".

На видео, опубликованном каналом, одна из женщин говорит, что Соловьев, который "сваял этот инфоповод", должен извиниться перед директором, после чего собравшиеся ей аплодируют. На другом видео мужчина говорит, что Соловьев "везде видит только грязь и голубых".

После этого губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что увольнять или как-либо наказывать директора Кулеву не будут, а относиться к танцу посоветовал как к шутке.

Противостояние Соловьева и Екатеринбурга

Соловьев не в первый раз обрушивается с критикой на Екатеринбург и его власти. Так, в конце апреля ведущий в эфире своего канала назвал город "центром мерзотной либероты".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на это посоветовал телеведущему "следить за своим языком", а также предупредил, что екатеринбуржцы будут "очень ждать" его на лекции "для того, чтобы высказать свою позицию".

"То есть это ты стрелку забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается?" - ответил в своем эфире Соловьев.

Тогда за губернатора вступился известный бард Александо Новиков, который заметил, что "уралмашевская группировка" посоветовала бы Соловьеву "фильтровать хрюканину".

Еще раньше, в 2019 году, Соловьев называл жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" из-за протестов против планов строительства в парке храма святой Екатерины.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: