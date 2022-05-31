Частичное эмбарго на российскую нефть, рухнувшая ипотека и еще минус два покупателя газа - главные новости экономики за день

30 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Это [эмбарго на российскую нефть] отрежет Россию от огромного источника финансирования ее военной машины", - считает председатель Европейского совета Шарль Мишель

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях дня в экономике.

Эмбарго на российскую нефть (но не всю)

Страны ЕС решились-таки ввести частичное эмбарго на российскую нефть, о чем европейцы пытались договориться в течение нескольких недель. К полному отказу от импорта российской нефти призывал и продолжает призывать Киев.

Санкции введут не сразу - они будут поэтапными, заявил представитель Еврокомиссии. Через полгода будет запрещен импорт через морские порты нефти-сырца, а через восемь месяцев - продуктов нефтепереработки.

Санкции коснутся больше двух третей нефтяного импорта из России, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Это отрежет Россию от огромного источника финансирования ее военной машины", - написал он в "Твиттере".

ЕС не смог ввести полное эмбарго - запрет коснется только морских поставок. По оценкам Bloomberg, из-за этого Россия ежегодно будет терять около 10 млрд долларов в год.

Евросоюз пока решил не ограничивать импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия - единственная страна в ЕС, которая упорно выступала против против введения полного нефтяного эмбарго.

Еще 12 млрд долларов Россия может потерять, когда от поставок нефти по "Дружбе" откажутся Германия и Польша (они обещают это сделать).

Таким образом, под запретом поставок по этому нефтепроводу окажется около 90% российской нефти. От экспорта нефти по южной ветке "Дружбы" - в Венгрию, Словакию и Чехию - Россия продолжит получать 6 млрд долларов.

Ввести санкции против российских энергоносителей долгое время просил Киев. 30 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем выступлении перед участниками саммита ЕС и в очередной призвал отказаться от российской нефти и нефтепродуктов: "Речь о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем более полным будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет в итоге самой Европе".

Аналитики "Райффайзенбанка" полагают, что российским компаниям придется ускорить перенаправление экспортных объемов, но падения добычи так или иначе не избежать.

На фоне объявленных санкций цены на нефть уже выросли, и рост продолжится по мере ухода российских объемов с рынка, прогнозируют аналитики банка.

Ограничения на покупку наличной валюты сохранятся

ЦБ РФ не планирует ослаблять действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября. Об этом сегодня сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового", - заявила она.

В начале марта ЦБ запретил банкам продавать наличную валюту. Россияне могли снять со своих валютных вкладов, открытых до 9 марта, максимум 10 тысяч долларов наличными (все, что выше, выдавалось в рублях по текущему курсу).

8 апреля ЦБ сообщил о двух послаблениях. С 18 апреля банкам разрешили продавать наличную валюту (но только ту, которая поступила в банки до 9 апреля). Россиянам разрешили снимать с валютных вкладов не только доллары, но и евро (с лимитом, эквивалентным 10 тысячам долларов).

В России рухнула ипотека

В апреле российские банки выдали 49 372 ипотечных кредита. Общее число таких кредитов сократилось на 74% по сравнению с апрелем прошлого года и на 69% - по сравнению с мартом текущего.

Сумма выданных кредитов - меньше на 70% по сравнению с апрелем 2021-го и на 69% по сравнению с мартом 2022-го.

Обвал произошел ожидаемо - из-за февральского резкого повышения ставки ЦБ. На пятый день войны ЦБ поднял ставку c 9,5% до 20%.

На этом фоне обвалился общий объем кредитования - на 72%, отмечают аналитики Frank RG. В апреле банки выдали россиянам 303,9 млрд рублей - это уровень 2015-2016 годов, говорится в отчете Frank RG.

Германия, Дания и Нидерланды без российского газа

С 1 июня "Газпром экспорт" приостановит поставки газа по контракту компании Shell - в Германию и Orsted - в Данию, поскольку от них не поступили платежи. Компании отказались платить за российский газ по предложенной Путиным схеме "газ за рубли". Shell - это один из основных импортеров газа в Германии.

Схема "газ за рубли" предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в "Газпромбанке", а потом "Газпромбанк" меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет "Газпрома".

До этого "Газпром" уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и сегодня - в Нидерланды.

Татулова уходит с поста омбудсмена

Основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова сообщила, что уйдет с поста общественного омбудсмена по защите малого и⁠ среднего предпринимательства.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Анастасия Татулова: "Моя деятельность стала попросту опасна и для меня, и для моих близких"

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"Наверное, должна какая-то другая конфигурация сложиться в системе взаимоотношений власти и малого и среднего бизнеса. Или на этом месте [омбудсмена] нужен кто-то другой, более эффективный или более позитивный человек, желательно в каске, без семьи, детей и без собственного бизнеса. Потому что давление сейчас на меня оказывается такое, что моя деятельность стала попросту опасна и для меня, и для моих близких", - объяснила Татулова свое решение в интервью Forbes.

Она назвала "спецоперацию" катастрофой мирового масштаба. На вопрос о последствиях войны для ее бизнеса предпринимательница ответила так: "Я вообще о бизнесе не думала. Это катастрофа мирового масштаба. При чем тут мой бизнес - люди гибнут. А то, что затронет, понятно - что тут думать".

В 2018 году Татулова была доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В 2020 году на встрече Владимира Путина с предпринимателями Татулова эмоционально раскритиковала государственные меры поддержки бизнеса.

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