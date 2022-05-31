Медведев заявил, что у него нет иностранного имущества. А что с тосканскими виноградниками из расследования Навального?

Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Превратившийся из "либерала" в "ястреба" Дмитрий Медведев раскритиковал западные санкции: они, мол, не бьют по руководству России, потому что "у нас нет иностранного имущества и счетов за границей". Между тем в расследовании команды Навального "Он вам не Димон" фигурировал один зарубежный актив, который политик приписал семье Медведева: виноградники в Тоскане. Би-би-си изучила, кому они принадлежат сейчас.

После начала войны экс-премьер, а ныне замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, которого политологи некогда приписывали к лагерю кремлевских "либералов", вдруг взял на вооружение максимально воинственную риторику. В своем телеграм-канале он публикует посты, которыми до российского вторжения вполне мог бы гордиться условный кремлевский "ястреб".

В конце мая зампред Совбеза выстреливает подобными постами почти каждый день. Суббота, 28 мая: Медведев призывает перестать "миндальничать" с иноагентами и вспоминает фильм "Адъютант его превосходительства", главный герой которого - агент большевиков в штабе белых - в финале ждет расстрела. Понедельник, 30 мая: сначала Медведев грозит Западу ударами по "центрам принятия решения" в случае поставок Украине ракетных систем, а потом, в другом посте, советует всем критикам войны отправиться в Германию "как можно скорее" и не возвращаться оттуда "под страхом уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах".

Во вторник, 31 мая, в канале Медведева появился пост с очередной критикой западных санкций. "Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - написал он, чтобы подтвердить свой тезис, что санкции направлены не против "президента, политического и военного руководства страны", а против населения России.

В 2017 году Дмитрий Медведев, будучи премьером, стал героем громкого расследования оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон". Расследователи приписали его семье несколько крупных активов - усадьбу в Плесе, участок на Рублевке, яхту и виноградники в Тоскане. Частью из них, судя по открытым данным, он мог пользоваться, но принадлежали они все однокурснику Медведева по юрфаку ЛГУ Илье Елисееву. Ключевая структура в этой запутанной сети, фонд "Дар", была официально связана с Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Медведев впоследствии называл расследование Навального "чушью" и "компотом", а Елисеев заявлял, что он "не завхоз премьер-министра", а упомянутые в расследовании активы принадлежат ему.

Елисеев в начале мая попал под санкции США - правда, не как близкий к Медведеву человек, а как один из топ-менеджеров Газпромбанка. По иронии судьбы, вместе с ним в одном списке оказался сын Николая Шамалова, на которого одно время был записан "дворец Путина" - объект под Геленджиком, который, по данным расследования медиа и команды Навального, мог строиться в интересах президента России.

Кому принадлежат виноградники сейчас

Винодельня Fatorria della Aiolla расположена в итальянском регионе Тоскана, ближайший крупный город - Сиена. Живописная старинная усадьба, 100 га собственных земель, из которых примерно треть занята собственно виноградниками. Раздел "история" на сайте винодельни начинается с конца 14 века, ее специализация - красные сухие вина сорта "кьянти".

Илья Елисеев приобрел тосканские виноградники в 2012 году. Сейчас ему принадлежат около 10% в одноименной итальянской компании Fatorria della Aiolla, следует из выписки из итальянского бизнес-реестра. Остальные - у кипрского офшора, который через общего директор связан с еще одной кипрской компанией Furcina Limited.

Furcina упоминалась в расследовании Навального именно как один из офшоров Елисеева, именно на эту фирму виноградники были оформлены при покупке в 2012 году.

В апреле 2022 года украинский журнал о спиртных напитках Drinks+ принимал участие в выставке виноделов в Вероне Vinintaly. В одном зале работал стенд тосканских виноградников Fattoria della Aiolla. Журналист украинского издания поговорил с их представителями, и они, как утверждало издание, якобы не скрывали, что винодельня принадлежит Дмитрию Медведеву. Сам экс-премьер к этому времени уже был под санкциями Евросоюза.

В самой винодельне сказали, что прокомментировать это утверждение Drinks+ может управляющий директор Светлана Кускова. Би-би-си отправила ей письмо и ожидает ответа.

Ранее Би-би-си дважды спрашивала финансовую полицию Италии, планируют ли они изучать возможную связь оказавшегося под санкциями Медведева с тосканскими виноградниками. Но там сообщили, что не дают никакой информации о "заморозке активов российских олигархов".

Однако ранее имущества, которое, возможно, связано с Медеведым, уже коснулись санкции.

Как в Финляндии задержали "яхту Медведева"

Среди активов, которые Алексей Навальный приписал семье Медведева, была и прогулочная яхта "Фотиния". По предположению политика, ее так могли назвать в честь грекоязычного варианта имени жены Дмитрия Медведева - Светланы.

"Фотиния" каждый год зимовала в специальном эллинге Kotka Yacht Store в бухте финского города Котка. Там было и в этом году: осенью 2021 года "Фотиния" вышла под российским флагом из Санкт-Петербурга и направилась в Финляндию через Финский залив. Там она и встретила войну.

После внесения Медведева в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года в Kotka Yacht Store пожаловали финские правоохранительные органы и задержали яхту на время установления его возможной связи с Медведевым.

Она записана на московскую компанию "Инвестиционное содружество", которая до конца февраля вела к кипрскому офшору Furcina - тому же самому, которому раньше принадлежали и виноградники в Тоскане. Прямо в день начала войны с Украиной "Инвестиционное содружество" переписали на другую фирму, от которой, впрочем, можно в два клика добраться до структур, упомянутых в расследовании Навального.

Смена собственника яхты в день начала военных действий в Украине похожа на попытку ухода от потенциальных санкций, говорил ранее Би-би-си гендиректор "Transparency International - Россия" Илья Шуманов (организация признана в России иноагентом). По его мнению, собственник яхты мог заранее знать о том, что Россия начнет войну против Украины, и потому запустил процесс перерегистрации.

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Однако в итоге финские власти не нашли связи с Медведевым, рассказал Би-би-си один из руководителей эллинга Хейки Куокка. По его словам, после завершения таможенных процедур "Фотиния" сможет отправиться куда угодно, но пока она остается в Финляндии.

Это частая практика, когда имущество сначала арестовывается в рамках исполнения санкционных требований, но потом арест снимается, говорит Шуманов. Например, в 2014 году Евросоюз арестовал активы, связанные с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, но потом они были освобождены от ограничений, так как доказательства, представленные украинскими правоохранительными органами, показались европейским властями недостаточными.

"Имущество чиновников записывается не на них, а на номиналов. Принимая решение арестовать его, власти попадают в зону суждения и правовой неопределенности. А когда дело доходит до суда, то там нужно представить более сильное подтверждение", - говорит он.

Финляндия, по его мнению, могла подойти к проверке с точки зрения формальной, а не косвенной связи с Медведевым, полагает Шуманов.

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В самом конце своего поста про западные санкции Дмитрий Медведев приходит к выводу, что главная причина санкции - "ненависть к России и русским":

"Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда".

8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

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