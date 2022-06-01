Шанхай на свободе. В городе отменили ковидный локдаун, но карантин продолжается

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Локдаун в Шанхае длился больше двух месяцев

В китайском Шанхае отменен локдаун, который власти ввели более двух месяцев назад на фоне распространения коронавируса. Государственные СМИ утверждали, что карантинные меры вводились так, чтобы смягчить удар по экономике региона, и они должны были продлиться всего 9 дней. Но локдаун затянулся на все 65, нанеся заметный урон городу и его жителям.

Сегодня ограничения были отменены столь же стремительно, как они вводились. С полночи по местному времени местные жители снова могут свободно передвигаться по городу с населением около 25 млн человек.

"Мы очень долго мечтали о наступлении этого дня, - сказала официальный представитель правительства Шанхая Инь Синь. - Все принесли большие жертвы. Нам пришлось очень тяжело потрудиться, чтобы этот день наступил, так что мы должны его оценить по достоинству, защитить - и снова приветствовать тот Шанхай, с которым мы все знакомы и по которому соскучились".

Во время действия локдауна местным жителям было запрещено покидать свои дома и пользоваться коммерческой доставкой еды, а съездить в больницу можно было только с согласия местного органа компартии. А если у одного человека на лестничной площадке был обнаружен Covid-19, другим соседям приходилось самоизолироваться в специальных государственных учреждениях даже при наличии негативного теста на коронавирус (такие правила действовали в некоторых районах города).

Теперь эти меры отменены, но некоторые ограничения продолжают действовать. Чтобы покинуть свои жилищные комплексы, людям нужно предъявить "ковидный паспорт" в своих смартфонах. Желающие воспользоваться общественным транспортом, войти в торговый центр или банк обязаны иметь негативный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Кроме того, продолжают действовать ограничения на выезд из города: все, кто возвращается в Шанхай из другого региона, должны пройти карантин от 7 до 14 дней.

Продолжают оставаться закрытыми кинотеатры, музеи и тренажерные залы. Большинство школ будут и дальше работать в онлайн-режиме.

Однако даже эти ограничения не помешали жителям города испытать огромное облегчение. Когда часы пробили полночь, в городе раздались радостные крики. На улицы города вышли толпы торжествующих людей, которые отмечали отмену карантина песнями и тостами. "Мы сидели взаперти слишком долго. Так что теперь нужно отпраздновать, - сказал Би-би-си один из местных жителей. - Все плохое осталось в прошлом, завтра будет лучше". "Мы на свободе. Я так рад! Теперь хочу на работу, завтра же!" - говорит еще один шанхаец.

Ограниченная свобода

Робин Брайант, корреспондент Би-би-си в Шанхае

Чувство облегчения было неимоверным: для нескольких поколений одной семьи, живших вместе взаперти больше двух месяцев, для рабочих, которые жили в палатках на своих фабриках, продолжая трудиться, для владельцев магазинов и ресторанов, бизнес которых в одночасье заглох, для тысяч людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в карантинные центры, и вообще почти для всех 25 млн жителей Шанхая.

Автор фото, HECTOR RETAMAL Подпись к фото, Возведенные на улицах барьеры сняты, жесткие меры ослаблены

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Теперь ставка сделана на скорейшее открытие и восстановление всего - бизнеса, транспорта, производства, потребления. Маятник качнулся назад. Один знакомый предприниматель сказал мне, что власти Шанхая давят на них с тем, чтобы все заработало, и побыстрее. Они не хотят больше слышать о локдауне.

Возведенные во время локдауна барьеры снимаются, ограничения отменяются. И тем не менее о полной отмене локдауна говорить не приходится. Скорее это все же сильное послабление, которое позволит большинству жителей беспрепятственно передвигаться по городу. Это большой шаг назад, в сторону "нормальности". Но при этом возникла своя, новая "нормальность".

По меньшей мере 650 тыс. жителей города вынуждены оставаться в своих домах, которые находятся в так называемых "закрытых" зонах. Работа общественного транспорта возобновилась, но в ограниченных рамках. Магазины открылись, но те, что покрупнее, работают на 75% своих возможностей. Рестораны тоже открыты, но только на вынос. Кинотеатры, музеи и спортзалы по-прежнему под замком. Большинство детей остается на дистанционном обучении.

Свобода, дарованная после двух месяцев локдауна, оказалась ограниченной. Ограничения эти сохранены для того, чтобы власти могли постоянно отслеживать, кто, куда и когда ходит, и насколько люди здоровы.

Автор фото, Hugo Hu Подпись к фото, Для передвижения по городу жители Шанхая обязаны предъявить негатитвный результат ПЦР-теста

И если ограничения на передвижения по городу в основном сняты, выбраться за его пределы по-прежнему проблематично.

Любому жителю Шанхая, решившему поехать в другое место, по возвращении грозит карантин на срок от 7 до 14 дней. Сегодня проще отправиться из Шанхая в заграничную поездку на самолете, чем съездить на скоростном поезде в соседний Ханчжоу, который находится всего в часе пути.

Для некоторых это была лишь жесткая, но необходимая мера по сдерживанию вируса в рамках "нулевого ковида" Си Цзиньпина, которая действительно в целом предотвратила возвращение в Шанхай Covid-19. Но для других это повод для национального и даже международного позора, вызванного политическими решениями, которые сильнейшим образом повлияли на живущих и работающих в Шанхае людей.

Меж тем политика "динамичного нулевого ковида" никуда не делась и означает, что в случае новых заражений людей будут отправлять в больницы или специальные карантинные центры. Близкий контакт с заболевшим также будет означать неминуемый карантин, а место проживания таких людей также окажется в локальном локдауне.

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