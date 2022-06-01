У берегов Австралии найдено крупнейшее растение в мире. Ему 4,5 тыс. лет

час назад

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Автор фото, Rachel Austin Подпись к фото, Этот морской сорняк, выросший, как полагают ученые, из одного семечка, сегодня занимает площадь в 20 тыс. футбольных полей

Самое большое растение на земле (точнее, в море) обнаружилось у западного побережья Австралии. Огромный подводный луг водорослей размером с три Манхэттена на деле оказался одним единственным растением, которое, правда, росло все последние 4500 лет и покрыло площадь в 200 квадратных километров.

Открытие было сделано в заливе Шарк в 800 км к северу от Перта по чистой случайности.

Исследователи изучали генетическое разнообразие водорослей вида Posidonia australis, известного как волокнистый или ленточный сорняк. Этими водорослями изобилуют прибрежные воды Австралии.

Собрав образцы по всему заливу, специалисты изучили 18 тыс. генетических маркеров, чтобы определить, сколько индивидуальных растений находится на этом подводном лугу.

"Ответ просто ошеломил нас - там было всего одно растение, - говорит автор исследования, морской биолог из Университета Западной Австралии Джейн Эджлоу. - Вот так, одно единственное растение, распространившееся на 180 километров залива Шарк, и теперь - самое большое известное растение на земле".

Автор фото, Angela Rossen Подпись к фото, Вид с воздуха на залив Шарк (Акулья бухта), где живет самое большое в мире растение

Эти водоросли отличаются также удивительной жизнеспособностью: они заполонили весь залив, хотя на различных его участках условия среды резко отличаются друг от друга.

"Это очень стойкое растение, оно способно переносить широкий диапазон температур и концентраций соли, и к тому же сильную освещенность, что в совокупности обычно плохо сказывается на большинстве растений, - подчеркивает другая участница исследований, эволюционный биолог доктор Элизабет Синклер.

Ленточный сорняк растет в океане подобно луговым травам со скоростью до 35 сантиметров в год. Собственно, именно таким образом ученые и вычислили, что для того, чтобы заполонить такое пространство, это растение должно было прожить 4500 лет.

С учетом того, что подобные водоросли могут жить от 2 тыс. до 100 тыс. лет, возраст самого большого растения в мире не так уж велик.

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