Северодонецк: удар по химзаводу, Россия контролирует 70% города

час назад

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Автор фото, Sergey Gaidai/Telegram

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия контролирует 70% Северодонецка.

"Часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть - продолжает бои внутри города", - написал Гайдай. Лисичанск полностью под контролем Украины, добавил он.

Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами, написал Гайдай.

В понедельник, 31 мая, ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе города, писал чиновник. По его данным, атаку совершила российская армия. Пророссийские сепаратисты в Луганской области утверждали, что цистерна была подорвана украинскими военными.

Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые, и посоветовал подготовить противогазы и защитные маски для лица.

Автор фото, Sergey Gaidai/Telegram

В Северодонецк нет возможности завозить гуманитарную помощь, а эвакуация из города приостановлена, сообщил чиновник. При этом больница имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, а гуманитарные штабы имеют запасы продуктов, добавил он.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что якобы "завершена тотальная зачистка Северодонецка".

По словам Кадырова, чеченские военные вместе с так называемой "народной милицией ЛНР" и "другими российскими силовыми подразделениями" перешли к следующему этапу - "более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов".

Глава Чечни еще 28 мая утверждал, что Северодонецк находится под полным контролем России.

Рссияне ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности, писал Гайдай ранее.

До вторжения России в Северодонецке проживали около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, по утвержениям местных властей, повреждено 90% жилого фонда, а критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Более половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.

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