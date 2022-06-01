Суд в Петербурге разрешил выдать в Беларусь Яну Пинчук. На родине ей грозит до 19 лет колонии

час назад

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Автор фото, Vyasna

Городской суд Санкт-Петербурга разрешил выдать в Беларусь 24-летнюю Яну Пинчук. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов "Витебск 97%", "Орша 97%" и "Новополоцк и Полоцк 97%". Белорусский суд признал их экстремистскими.

Петербургский суд отклонил все доводы защиты. Ранее российские власти отказали Пинчук и в предоставлении временного убежища, о котором она просила.

Яна Пинчук находится в СИЗО Петербурга с ноября 2021 года - ее задержали в петербургской квартире и через день арестовали.

В Беларуси ей заочно предъявили обвинение по пяти статьям УК. Российская прокуратура согласилась ее выдать по трем из них - о разжигании социальной вражды, призывах к действиям против национальной безопасности и создании экстремистского формирования.

По двум статьям российские власти в выдаче Пинчук отказали. Прокуратура РФ сочла, что вменяемое ей распространение персональных данных двух военнослужащих и одного гражданина не содержит необходимых по российскому УК признаков преступления, а клевета на майора милиции на момент совершения преступления не предусматривала наказания в виде лишения свободы. Это означает, что судить в Беларуси Пинчук смогут только по трем другим статьям.

Изначально прокуроры и суд решили, что действия Пинчук соответствуют только статье 280 УК РФ - "Публичные призывы к экстремистской деятельности". По обвинению в таком преступлении средней тяжести ее можно было держать в российском СИЗО не более 6 месяцев.

Этот срок уже истек, и Пинчук могла выйти на свободу, поскольку процедура ее выдачи с учетом обжалования в судах решения прокуратуры завершена не была.

Однако прокуратура России в марте неожиданно изменила квалификацию статей, признанных основанием для выдачи Пинчук. В решении о ее выдаче (есть у Би-би-си) говорится, что белорусскому обвинению соответствуют не одна, а три статьи УК РФ - в том числе о создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти или вражды.

Это тяжкие преступления, и по российскому законодательству держать Пинчук под стражей в России можно год. За это время ее почти наверняка успеют экстрадировать.

Как проходил суд

На заседании суда прокурор заверил, что Пинчук в Беларуси пытки не грозят, поскольку она не состояла ни в какой партии и ее родителей в Беларуси не пытают, а судить ее будут "в нормах международного права". Эти слова вызвали смех у одного из слушателей, и судья удалила его из зала.

Прокурор также утверждал, что дело Пинчук не является политическим и на территории Беларуси ее будут регулярно посещать дипломаты.

Автор фото, Andrei Bok Подпись к фото, Поддержать Яну Пинчук в суд пришли около 30 человек

Адвокат девушки Мария Беляева в суде настаивала на отмене решения прокуратуры о ее выдаче. Помимо доводов о том, что Пинчук на родине преследуют по политическим мотивам и ей, как и другим политзаключенным, могут угрожать пытки, адвокат доказывала, что прокуратура нарушила требование закона о полноте проверки по запросу об экстрадиции.

В марте 2021 года МВД Беларуси сообщало о задержании в Беларуси женщины, которая признала, что администрировала телеграм-чат "Витебск 97%" под тем же ником, который, по версии следствия, был у Яны Пинчук. Ее адвокат просила прокуратуру в этом разобраться.

Но в деле, по словам адвоката, нет ни ее ходатайства о проверке ряда фактов, ни реакции прокуратуры на это ходатайство.

Суд в итоге все доводы защиты отклонил. Ранее российские власти отказали Пинчук и в предоставлении временного убежища, о котором она просила.

Подпись к фото, За сообщения в протестном телеграм-чате, которые могли писать другие люди, Яне Пинчук грозит до 19 лет тюрьмы в Беларуси

Муж Яны Пинчук Никита Сафронов, за которого она вышла замуж, находясь в СИЗО, рассказал Би-би-си, что в последнее время у Яны обострились гастрит и язва - из-за стресса и отсутствия медицинской помощи.

"После суда по мере пресечения мы не виделись, но я получил разрешение на свидание и записан 2-е число [июня]. Читая последние новости, оптимизма становится все меньше, но мы продолжаем верить в лучшее и в каждом письме подбадриваем друг друга", - рассказал Никита.

Может ли ЕСПЧ приостановить экстрадицию?

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Защита будет обжаловать решение суда и обращаться в Европейский суд по правам человека. По 39-му правилу регламента ЕСПЧ может потребовать приостановки экстрадиции заявителя до вынесения этим судом окончательного решения по его делу - если существует "очевидная и неизбежная угроза непоправимого вреда жизни и здоровью" высылаемого человека. На основании такого решения ЕСПЧ экстрадиции в Беларусь ранее могли избежать участники протестов.

Но решения ЕСПЧ в рамках 39-го правила его регламента, как и все решения этого суда, вынесенные после 16 марта, Россия, несмотря на обязательства государства по Конвенции о защите прав человека, исполнять отказалась.

Это уже привело к ухудшению положения задержанных в России белорусов. 13 мая из России экстрадировали белоруса Михаила Зубкова - это произошло в нарушение 39-го правила ЕСПЧ.

На прошлой неделе в Калининграде повторно арестовали для экстрадиции белоруса Ивана Саутина. В конце апреля его отпустили из СИЗО, где он уже находился - прокуратура согласилась исполнить решение ЕСПЧ о применении к нему 39-го правила. Оно было вынесено 11 марта - еще до исключения России из Совета Европы. Но с Саутина взяли обязательство о явке в случае вызова прокуратурой. Выехать из России он не смог.

Как рассказала Би-би-си адвокат Саутина Екатерина Грибанова, белоруса повторно задержали и поместили в СИЗО на основании постановления прокурора Багратионовского района "в рамках экстрадиционной проверки с целью дальнейшей выдачи" - опять же несмотря на 39-е правило ЕСПЧ.

Защита уведомила об этом ЕСПЧ - там высказали озабоченность и еще раз повторили, что Саутин не может быть выдворен с территории России до рассмотрения жалобы ЕСПЧ, говорит адвокат. Саутин находится в калининградском СИЗО уже больше года.

В Петербурге на прошлой неделе задержали еще одного белоруса - психолога Андрея Русских, который последние полгода живет в России. Ему вменяют размещение протестных комментариев в телеграм-канале "Орша 97%", в том числе с оскорблениями президента Беларуси Александра Лукашенко. Сегодня суд в Петербурге может отправить его в СИЗО.

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