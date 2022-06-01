В канадской Британской Колумбии временно разрешили кокаин, МДМА и другие наркотики

57 минут назад

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Автор фото, Los Angeles Times via Getty Images Подпись к фото, В прошлом году в Британской Колумбии произошли сотни смертельных передозировок

Канадские власти объявили, что временно декриминализуют хранение небольшого количества некоторых наркотиков в округе Британская Колумбия.

Власти пошли на временное, сроком на три года, послабление законодательства после того, как в прошлом году в провинции от передозировки наркотиков погибли более двух тысяч человек.

Это первая попытка декриминализации наркотиков в Канаде.

Взрослым будет разрешено иметь в общей сложности 2,5 грамма опиоидов, кокаина, метамфетамина и МДМА.

Сами эти вещества по-прежнему будут вне закона. Однако при обнаружении небольшого количества отдельных наркотиков для личного употребления у взрослых полиция не будет их арестовывать и конфисковать найденное. Вместо этого им будет предложена информация о доступных медицинских и социальных услугах.

В своем запросе к федеральному правительству в прошлом году власти Британской Колумбии попросили об изменении законодательства, чтобы, как было сказано, избавиться от позора, который часто мешает людям обращаться за помощью.

Федеральный министр по вопросам психического здоровья и наркозависимости Кэролайн Беннетт заявила во вторник, что в течение слишком многих лет идеологическая оппозиция минимизации ущерба уносила слишком много жизней.

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"Мы идем на эти меры, чтобы спасти жизни, а также дать людям, употребляющим наркотики, возможность выбора и сохранения достоинства", - сказала она.

Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт заявил, что нынешнее решение знаменует собой фундаментальное переосмысление политики в отношении наркотиков, которая отдает предпочтение здравоохранению, а не наручникам.

Программа будет действовать с 31 января 2023 года по 31 января 2026-го. В схеме есть некоторые исключения: в частности, новые правила не будут применяться на территориях начальных и средних школ, детских учреждений, аэропортов. Послабления не распространяются на военнослужащих Канады.

Пять лет назад в Британской Колумбии была объявлена чрезвычайная ситуация в области охраны общественного здоровья в связи со стремительным ростом числа передозировок. С тех пор смертность от передозировки наркотиками достигла исторического максимума: с 2016 года в провинции от нее умерло более девяти тысяч человек.

В Канаде все чаще звучат призывы к изменению политики в сторону охраны общественного здоровья. С заявлениями о необходимости декриминализовать ряд наркотических веществ выступали чиновники от здравоохранения и Канадская ассоциация начальников полиции.

По словам Беннетт, схема в Британской Колумбии может стать образцом для других юрисдикций в Канаде.

К югу от границы в 2020 году Орегон стал первым штатом США, отменившим уголовное наказание за хранение некоторых запрещенных веществ.

Количество арестов, связанных с хранением наркотиков, сократилось. Однако до сих пор непонятно, побудила ли политика декриминализации большее количество людей обращаться за медицинской помощью.

В самой Канаде в 2018 году федеральные власти легализовали употребление каннабиса в рекреационных целях для взрослых во всей стране.

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