Исследование: в российских магазинах начал сокращаться ассортимент товаров
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Весной в России на фоне снижения импорта начал сокращаться ассортимент товаров в магазинах, следует из отчета исследовательской компании NielsenIQ. Ранее это уже предсказывали экономисты. Из непродовольственных товаров сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков, средств личной гигиены и средств для мытья посуды. Из продовольственных - консервированных грибов, растительного масла и йогуртов.
По подсчетам Nielsen, с 21 марта по 1 мая ассортимент бытовой химии и средств по уходу за собой сократился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сильнее всего - на 32,7% - снизился ассортимент стиральных порошков, средств личной гигиены (31,8%) и средств для мытья посуды (31,2%).
Ассортимент шампуней сократился более чем на четверть (25,5%), зубной пасты - на 23,8%, туалетной бумаги - на 13,9%.
Аналитики отмечают, что сокращение ассортимента показали в общей сложности 155 различных категорий товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. Лишь 12 категорий товаров в марте-апреле этого года расширили свой ассортимент. В их число вошли в том числе энергетики, алкогольные коктейли и джин.
Из продовольственных товаров сильнее всего снизился ассортимент консервированных грибов (на 22%), растительного масла (19,1%) и йогуртов (14,9%).
Сокращение ассортимента наблюдается во всех офлайн-канал продаж, но сильнее всего он заметен в гипермаркетах, отмечают аналитики.
Ограниченный выбор
Снижение ассортимента товаров на российском рынке происходит на фоне падения импорта. После российского вторжения в Украину многие западные компании объявили об уходе из России и приостановили операции на российском рынке.
Такое ограничение выбора товаров ранее предсказывали и экономисты. Они говорили о том, что дефицит товаров вряд ли возможен, но может сократиться потребительский выбор.
"Там, где раньше было десять позиций, будет две. Там, где были варианты, вариантов не будет", - прогнозировал в разговоре с Би-би-си генеральный директор INFOline Иван Федяков.
По его мнению, товарного дефицита на российском рынке ждать не стоит, но "прежний уровень комфорта станет недостижим для потребителей".
С ним соглашался и собеседник Би-би-си на рынке продуктового ритейла. По его прогнозу, дефицита на уровне товарных категорий в России не будет, но он произойдет на уровне брендов.