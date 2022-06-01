Исследование: в российских магазинах начал сокращаться ассортимент товаров

43 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Весной в России на фоне снижения импорта начал сокращаться ассортимент товаров в магазинах, следует из отчета исследовательской компании NielsenIQ. Ранее это уже предсказывали экономисты. Из непродовольственных товаров сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков, средств личной гигиены и средств для мытья посуды. Из продовольственных - консервированных грибов, растительного масла и йогуртов.

По подсчетам Nielsen, с 21 марта по 1 мая ассортимент бытовой химии и средств по уходу за собой сократился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего - на 32,7% - снизился ассортимент стиральных порошков, средств личной гигиены (31,8%) и средств для мытья посуды (31,2%).

Ассортимент шампуней сократился более чем на четверть (25,5%), зубной пасты - на 23,8%, туалетной бумаги - на 13,9%.

Аналитики отмечают, что сокращение ассортимента показали в общей сложности 155 различных категорий товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. Лишь 12 категорий товаров в марте-апреле этого года расширили свой ассортимент. В их число вошли в том числе энергетики, алкогольные коктейли и джин.

Из продовольственных товаров сильнее всего снизился ассортимент консервированных грибов (на 22%), растительного масла (19,1%) и йогуртов (14,9%).

Сокращение ассортимента наблюдается во всех офлайн-канал продаж, но сильнее всего он заметен в гипермаркетах, отмечают аналитики.

Ограниченный выбор

Снижение ассортимента товаров на российском рынке происходит на фоне падения импорта. После российского вторжения в Украину многие западные компании объявили об уходе из России и приостановили операции на российском рынке.

Такое ограничение выбора товаров ранее предсказывали и экономисты. Они говорили о том, что дефицит товаров вряд ли возможен, но может сократиться потребительский выбор.

"Там, где раньше было десять позиций, будет две. Там, где были варианты, вариантов не будет", - прогнозировал в разговоре с Би-би-си генеральный директор INFOline Иван Федяков.

По его мнению, товарного дефицита на российском рынке ждать не стоит, но "прежний уровень комфорта станет недостижим для потребителей".