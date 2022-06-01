Первое падение ВВП и первый дефолт России. Главные экономические новости дня

37 минут назад

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Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях дня в экономике.

Санкции в полный рост

На фоне войны российский ВВП по итогам апреля снизился - впервые с начала года - на 3% (после роста на 1,3% в марте и 4,1% в феврале), сообщило Минэкономразвития. Главной причиной ведомство назвало "беспрецедентные санкции" и проблемы с логистикой. Это только начало: по итогам 2022 года российский ВВП упадет, по разным прогнозам, на 8-12%.

О том, что санкции работают (несмотря на заверения властей в обратном), говорят не только цифры ВВП. Сегодня из данных Росстата стало известно, что в апреле производство легковых автомобилей в России упало на 85,4% (!) по сравнению с постковидным апрелем 2021.

А ассортимент бытовой химии и средств для ухода за собой с начала марта сократился почти на четверть (22,4%), подсчитал Nielsen. Именно так, писала Би-би-си, будут выглядеть санкции против России в потребительском секторе: дефицит будет не на уровне категорий товаров, а на уровне брендов.

Первый дефолт

Регулятор страховок от дефолта (комитет по определению кредитных событий или CDS) заключил, что Россия не исполнила своих обязательств по облигациям, то есть допустила дефолт.

Это важно, потому что комитет определяет: наступил "страховой случай" (здесь - дефолт выпустившей облигации России). Если да - значит, "страховщикам" пора платить покупателям "страховок" на такой случай деньги (в качестве "страховки" выступают кредитно-дефолтные свопы, это ценные бумаги).

В этом случае ситуация хитрая. Технически Москва довела валюту до держателей облигаций (с трудом - из-за санкций). Но слишком поздно. За задержку - "грейс-период" - положены пени на $1,9 млн, которые Россия не погасила. И это - повод для признания дефолта.

Пока это только очередная ласточка "настоящего", масштабного дефолта (когда Россия не сможет заплатить в валюте уже по самим облигациям): $1,9 млн - сравнительно маленькая сумма, "страховщики" ее покроют и конкретно этот эпизод завершится.

России не рады в ОПЕК+

Автор фото, Reuters

Члены ОПЕК+ (организации стран-эскпортеров нефти) подумывают исключить Россию из соглашения, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на его участников. Логика такая: в 2020 участники ОПЕК+ договорились о том, сколько нефти добывает каждый. Тогда цена на нефть сильно упала, и квоты придумали, чтобы заставить ее расти.

Теперь Россия и так вынуждена сокращать добычу из-за санкций, пересказывает WSJ логику членов ОПЕК+. Если исключить ее из соглашения, российскую квоту можно будет перераспределить между другими участниками: они будут добывать больше, и ЕС будет чуть проще отказываться от российской нефти.

Пока это выглядит одним из возможных, но не единственным сценарием. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии уверял в интервью Financial Times, что Россия останется в ОПЕК+. Источники агентства Рейтер тоже говорили, что параметры соглашения останутся прежними.

Силовики против Чубайса

Автор фото, Reuters

Об экс-главе "Роснано" не было слышно с тех пор, как он уехал из России - из-за несогласия с войной, писал Bloomberg. И вот сегодня ТАСС со ссылкой на источник сообщил: правоохранительные органы проверяют Анатолия Чубайса и его окружение на предмет коррупции.

Какие именно органы и с чем связана проверка, источник - судя по формулировкам, поговоривший с агентством в формате анонимного пресс-релиза - не уточнил. Несколько дней назад тот же ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что силовики "проверяют информацию о скрытых счетах" Чубайса за границей.

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