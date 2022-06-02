Четыре дня торжеств и гуляний: в Британии празднуют Платиновый юбилей королевы

14 минут назад

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Автор фото, Ranald Mackechnie Подпись к фото, В канун торжеств был выпущен новый официальный портрет королевы, снятый в Виндзорском дворце

Миллионы людей в Великобритании и по всему миру выходят в эти часы на улицы, чтобы отметить первый в истории британской монархии Платиновый юбилей - 70 лет правления королевы Елизаветы II.

Десятки человек провели ночь в палатках, завернувшись в британские флаги, на улице Мэлл, ведущей к королевскому дворцу, чтобы первыми оказаться в самом центре событий.

"Я продолжаю вдохновляться проявляемой ко мне доброжелательностью и надеюсь, что в ближайшие дни мы все сможем по достоинству оценить достижения последних 70 лет, глядя при этом в будущее с уверенностью и энтузиазмом", - заявила накануне королева в своем послании к народу по случаю Платинового юбилея.

В честь праздника по всей стране объявлены длинные выходные, начиная с четверга и до конца недели, которые ознаменуются торжествами и массовыми гуляниями.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие поклонники королевы прибыли ко дворцу накануне и провели ночь в палатках, чтобы заполучить лучшие места

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Генеральная репетиция выноса знамени состоялась в прошлые выходные

Первым мероприятием дня станет традиционный вынос знамени: многовековая традиция, в ходе которой старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно.

В этом году честь пронести знамена доверена первому батальону ирландских гвардейцев.

В общей сложности в церемонии, которая начнется в 10 утра, примут участие около полутора тысяч солдат и офицеров, а также 350 лошадей.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Красные стрелы" (The Red Arrows) над Букингемским дворцом во время празднования Бриллиантового юбилея в 2012 году

Затем состоится авиационное шоу, в котором примут участие около 70 самолетов Королевских ВВС, в том числе боевые машины - истребители и бомбардировщики, принимавшие участие в Битве за Британию в годы Второй мировой войны.

Самолеты будут собираться в небе над Северным морем и брать курс на столицу, где пролетят над Букингемским дворцом.

Завершит воздушный парад выступление авиаотряда "Красные стрелы".

Подпись к фото, Толпы людей заполонили дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, чтобы не пропустить самое интересное

Несмотря на некоторые сложности с передвижением, заставившие ее отказаться от нескольких появлений на публике, 96-летняя королева скорее всего появится на балконе Букингемского дворца в сопровождении других высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы наблюдать за воздушным парадом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последний раз королевская семья в полном составе выходила на балкон Букингемского дворца в 2019 году

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В четверг вечером по всей Великобритании и странам Содружества, куда входят почти все бывшие британские доминионы, будет зажжено более 3 тыс. юбилейных факелов.

Сама королева зажжет главный факел в свою честь в Виндзорском замке.

В пятницу в кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне состоится традиционный благодарственный молебен, на который королева всегда прибывала в ходе специальной церемонии.

Однако на этот раз, учитывая ее возраст и состояние здоровья, монарх сможет воспользоваться отдельным входом, чтобы не преодолевать крутые ступени. Впрочем, не исключено, что королева и вовсе пропустит это мероприятие.

Под вопросом также ее субботняя поездка в Эпсон на традиционные скачки Дерби.

Тем же вечером на трех площадках перед Букингемским дворцом состоится юбилейный концерт, на котором перед 22 тыс. зрителей и многомилионной телевизионной аудиторией выступят, среди прочих, Дайана Росс, Джордж Эзра, Алиша Киз и Найл Роджерс.

Перед началом концерта наследный принц Чарльз и его сын, принц Уильям, отдадут дань уважения королеве, которая будет смотреть выступление по телевизору.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королевский Виндзор заранее подготовился к празднованию Платинового юбилея

В воскресенье по всей стране будет день пикников, шашлыков и уличных гуляний и уже заказано свыше 85 тыс. праздничных юбилейных ужинов.

Финалом торжеств в конце длинного уикенда станет Юбилейное шоу, которое состоится на улицах столицы при участии 6 тыс. исполнителей и около 200 знаменитостей.