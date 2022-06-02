Министр Фальков: Россия откажется от Болонской системы, но бакалавриат и магистратура останутся. Это и есть "уникальная модель"?

50 минут назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Глава российского минобрнауки Валерий Фальков рассказал, каким образом изменится модель высшего образования в России после отказа от Болонской системы. По его словам, полностью отказываться от бакалавриата и магистратуры не планируется, но количество программ на этих ступенях сократят, а число программ специалитета - наоборот, увеличат. Похоже, переход к "уникальной" модели российского образования не требует особо радикальных изменений.

"До 2023 года у нас произойдет изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счет укрупнения, нам представляется, что должен быть в этой части разумный баланс", - заявил Фальков после заседания Российского союза ректоров.

Как отметил министр, в последние годы количество программ специалитета в России сокращалось и с 2016 года упало с 27% почти до 13%, "хотя запрос на подготовку специалистов по специалитету достаточно высок".

О том, что при отказе от Болонской системы в России не будут упразднять бакалавриат и магистратуру, Фальков ранее заявил в интервью "Коммерсанту".

"Понимаете, речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура", - заверил он.

О планах отказаться от Болонской системы и разработать собственную "уникальную" модель высшего образования в российском минобрнауки начали говорить в конце мая. При этом еще в марте в пресс-службе ведомства заявляли, что отказ от участия в Болонском процессе в России не обсуждается.

Елизавета Подшивалова, Русская служба Би-би-си:

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Когда на прошлой неделе Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым этапом, за этим последовал вал ликующих комментариев российских депутатов, а Госдума сразу же объявила о "начале работы над выходом" России. В результате создалось впечатление, что в стране со дня на день вернут пятилетнее высшее образование и закроют все магистратуры, чтобы поскорее защитить "национальные интересы". При этом несколько представителей вузов, к которым тогда обращалась Би-би-си с просьбой прояснить, что конкретно это может значить, отказались разговаривать, объясняя, что комментировать попросту нечего.

Сегодняшнее интервью министра Фалькова "Коммерсанту" и последующие его заявления информагентствам позволяют предположить, что за громкими словами стоят на самом деле не такие уж большие изменения, хотя и они могут попортить жизнь студентам.

Минобрнауки, с одной стороны, смогло воспользоваться возможностью в нужный момент противопоставить себя Западу, а с другой, как кажется, пошло по наименее радикальному пути, решив бороться не с Болонской системой, а с наиболее стереотипными представлениями о ней.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Россия без Болонской системы? Что будет с образованием

Из интервью Фалькова могло сложиться впечатление, что в России сейчас сложилась страшная ситуация, когда выпускники гуманитарных факультетов легко могут попасть в магистратуру по энергомашиностроению и нанести ущерб экономике, а недоучившиеся бакалавры то и дело портят жизнь работодателям своим плохим образованием. Однако в реальности все это не требовало вмешательства министерства, вузы и работодатели и сами неплохо справлялись, отсеивая кандидатов, профильное образование которых казалось им недостаточным.

Теперь же у минобрнауки будет несколько лет, чтобы заставить работать то, что и так работало. Проблема лишь в том, что любые, даже самые косметические изменения в законодательстве поведут за собой заметное количество бумажной работы, которая в итоге упадет на преподавателей и сотрудников университетов. И это уж точно не улучшит качество образования.

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