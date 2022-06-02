Турция официально сменила международное название на Türkiye. Ребрендинг затеял Эрдоган
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Турция отныне будет называться в официальных документах ООН так же, как свою страну называют сами турки - "Тюркийе" (Türkiye). Накануне ООН одобрила ходатайство Турции о регистрации самоназвания в качестве официального наименования страны.
Кампанию за переименование страны на международной арене запустил в конце прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Лучше всего культуру, цивилизацию и ценности турецкого народа отражает слово Türkiye", - сказал Эрдоган в прошлом декабре.
На этой неделе ООН получила от Турции официальную заявку - и тут же удовлетворила ее. Вслед за центральным аппаратом ООН название страны в документах поменяют и многие международные организации.
Турецкая государственная телекомпания TRT в своем англоязычном вещании заменила Turkey на Türkiye еще в прошлом году - сразу, как началась кампания.
В качестве одного из аргументов за переименование TRT приводила тот факт, что в английском языке "turkey" - это еще и индейка, птица, которую традиционно готовят на Рождество, Новый год или (в США) на День благодарения.
Кроме того, согласно Кембриджскому словарю английского языка, одно из переносных значений слова "turkey" - дурак, недотепа и неудачник.
В качестве туристического бренда в международных рекламных кампаниях Турция уже давно использует написание "Türkiye".
В самой Турции есть как те, кто поддерживает этот ребрендинг, так и те, кто ругает власти, считая, что президент Эрдоган просто ищет, чем отвлечь народ от экономического кризиса перед выборами в следующем году.
По стопам Голландии и Персии
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Страны нередко меняют названия на международном уровне, тут Турция не уникальна. Нидерланды, например, совсем недавно, в 2020 году, попросили мировое сообщество больше не употреблять - по крайней мере, в официальных текстах - традиционное "Голландия" (Holland).
Сосед Турции, Иран, сделал примерно то же самое, что турки - ввел слово, которым персы всегда называли свою страну, в качестве официального международного названия государства - еще в 1935 году.
Остальные соседи Турции теоретически тоже могли бы захотеть переименоваться на международной арене. Особенно Грузия, чье английское название Georgia совпадает с названием американского штата, что доставляет неудобства, например, в поиске по интернету. Грузины называют свою страну Сакартвело, армяне - (х)Айастан, сирийцы - Сурия, а не Сирия, а Греция, как всем известно, сама себя называет Элладой.
Впрочем, если поменять официальное название в ООН страна имеет полное право, то над языками других народов она не властна. Для них это перименование - вопрос традиции и доброй воли. Поэтому, например, по-русски совершенно не обязательно писать "Тюркийе" вместо "Турция".