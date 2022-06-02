Турция официально сменила международное название на Türkiye. Ребрендинг затеял Эрдоган

2 июня 2022, 16:28 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Правильно - Тюркийе!" Кампанию за ребрендинг страны в мире запустил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция отныне будет называться в официальных документах ООН так же, как свою страну называют сами турки - "Тюркийе" (Türkiye). Накануне ООН одобрила ходатайство Турции о регистрации самоназвания в качестве официального наименования страны.

Кампанию за переименование страны на международной арене запустил в конце прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Лучше всего культуру, цивилизацию и ценности турецкого народа отражает слово Türkiye", - сказал Эрдоган в прошлом декабре.

На этой неделе ООН получила от Турции официальную заявку - и тут же удовлетворила ее. Вслед за центральным аппаратом ООН название страны в документах поменяют и многие международные организации.

Турецкая государственная телекомпания TRT в своем англоязычном вещании заменила Turkey на Türkiye еще в прошлом году - сразу, как началась кампания.

В качестве одного из аргументов за переименование TRT приводила тот факт, что в английском языке "turkey" - это еще и индейка, птица, которую традиционно готовят на Рождество, Новый год или (в США) на День благодарения.

Кроме того, согласно Кембриджскому словарю английского языка, одно из переносных значений слова "turkey" - дурак, недотепа и неудачник.

Автор фото, @MevlutCavusoglu Подпись к фото, Заявку Турции о смене названия в ООН подписал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу

В качестве туристического бренда в международных рекламных кампаниях Турция уже давно использует написание "Türkiye".

В самой Турции есть как те, кто поддерживает этот ребрендинг, так и те, кто ругает власти, считая, что президент Эрдоган просто ищет, чем отвлечь народ от экономического кризиса перед выборами в следующем году.

По стопам Голландии и Персии

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Страны нередко меняют названия на международном уровне, тут Турция не уникальна. Нидерланды, например, совсем недавно, в 2020 году, попросили мировое сообщество больше не употреблять - по крайней мере, в официальных текстах - традиционное "Голландия" (Holland).

Сосед Турции, Иран, сделал примерно то же самое, что турки - ввел слово, которым персы всегда называли свою страну, в качестве официального международного названия государства - еще в 1935 году.

Остальные соседи Турции теоретически тоже могли бы захотеть переименоваться на международной арене. Особенно Грузия, чье английское название Georgia совпадает с названием американского штата, что доставляет неудобства, например, в поиске по интернету. Грузины называют свою страну Сакартвело, армяне - (х)Айастан, сирийцы - Сурия, а не Сирия, а Греция, как всем известно, сама себя называет Элладой.