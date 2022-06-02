Фото: британцы отмечают Платиновый юбилей королевы
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Первый в истории британской монархии Платиновый юбилей - 70 лет правления королевы Елизаветы II - отметили торжествами и массовыми гуляниями. По случаю праздника в стране объявлены четырехдневные выходные.
На улицы Лондона вышли десятки тысяч празднующих, они наблюдали за парадом гвардейцев и за авиационным шоу, в котором приняли участие около 70 самолетов Королевских ВВС.
Места для зрителей вдоль улицы Мэлл, которая соединяет Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, заполнились еще утром, и еще многие тысячи людей с флагами собрались на знаменитой площади и в близлежащем Сент-Джеймсском парке.
Для многих юбилей Елизаветы II - это исторический момент. Люди восхищаются королевой. "Она такая сильная, - сказала журналистам одна из участниц гуляний. - Я все время говорю моей дочери, что мы должны быть сильными, как она".
Посмотреть, как отмечают юбилей, приехали множество туристов из других стран. Например, Элейн Хендерсон из США сказала корреспондентам Би-би-си, что это день олицетворяет все, что она любит в Британии.
Впрочем, не все, кто участвовал в празднованиях, оказались довольны. Главной звездой официальных мероприятий неожиданно стал маленький принц Луи. Он старательно исполнял королевские обязанности, но шум от авиашоу пришелся ему совсем не по душе.