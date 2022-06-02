Фото: британцы отмечают Платиновый юбилей королевы

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к видео,

Платиновый юбилей Елизаветы II: как празднуют в Лондоне и что думают в Москве?

Первый в истории британской монархии Платиновый юбилей - 70 лет правления королевы Елизаветы II - отметили торжествами и массовыми гуляниями. По случаю праздника в стране объявлены четырехдневные выходные.

На улицы Лондона вышли десятки тысяч празднующих, они наблюдали за парадом гвардейцев и за авиационным шоу, в котором приняли участие около 70 самолетов Королевских ВВС.

Места для зрителей вдоль улицы Мэлл, которая соединяет Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, заполнились еще утром, и еще многие тысячи людей с флагами собрались на знаменитой площади и в близлежащем Сент-Джеймсском парке.

Автор фото, PA Media

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Для многих юбилей Елизаветы II - это исторический момент. Люди восхищаются королевой. "Она такая сильная, - сказала журналистам одна из участниц гуляний. - Я все время говорю моей дочери, что мы должны быть сильными, как она".

Посмотреть, как отмечают юбилей, приехали множество туристов из других стран. Например, Элейн Хендерсон из США сказала корреспондентам Би-би-си, что это день олицетворяет все, что она любит в Британии.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Впрочем, не все, кто участвовал в празднованиях, оказались довольны. Главной звездой официальных мероприятий неожиданно стал маленький принц Луи. Он старательно исполнял королевские обязанности, но шум от авиашоу пришелся ему совсем не по душе.

Автор фото, Reuters

Автор фото, AFP