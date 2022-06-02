Санкции против "Северстали", охота на яхты и рост добычи нефти. Главные экономические новости за день.

час назад

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Подпись к фото, Graceful в порту Гамбурга

Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Санкции против яхт и "Северстали"

США опубликовали новый санкционный список - там оказались 17 россиян, в основном чиновников и бизнесменов, а также 16 компаний, так или иначе связанных с Россией.

Это блокирующие санкции, которые замораживают активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в этот список, также запрещается въезд на территорию США.

В новый список, в частности, попали чиновники - например, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава министерства транспорта Виталий Савельев (до этого он руководил государственным "Аэрофлотом") и гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Еще одна важная фамилия в списке - Алексей Мордашов, основной акционер компании "Северсталь", вместе с семьей.

"Северсталь" - крупнейшая российская металлургическая корпорация - тоже оказалась в списке (наряду с компанией NordGold, которая принадлежит семье Мордашова).

Теперь компании будет сложнее реализовывать экспортные контракты - в частности, доставлять продукцию и проводить международные платежи. Экспорт через третьи страны также усложнится - потенциальные покупатели окажутся под угрозой вторичных санкций. Акции "Северстали" потеряли на Московской бирже более 15%.

Отдельное место в списке занимает тема яхт и самолетов, которые связывают с российскими чиновниками и олигархами. Как пишет New York Times, минфин внес в список сразу четыре яхты, которые связывают с Владимиром Путиным - это Shellest, Nega, Olympia и Graceful.

Как писал Би-би-си, за две недели до начала войны с Украиной Graceful спешно переправили из Гамбурга в Калининград, не закончив ремонт.

При этом в список не попала яхта Scheherezade, которую СМИ тоже связывали с Путиным - этот корабль итальянские власти заблокировали на верфи в начале мая.

Под санкции США также попали несколько компаний, которые управляли и номинально владели яхтами российских чиновников и олигархов.

Пакет санкций ЕС

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Как и ожидалось, он включает в себя частичное эмбарго на поставку российской нефти.

Вице-премьер Александр Новак назвал решение ЕС политически обусловленным. По его мнению, нынешний рост цен на нефть и нефтепродукты может привести к "большому дефициту" последних в Евросоюзе.

Пакет санкций также предполагает отключение от SWIFT Сбербанка, а также Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на анонимные источники.

Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто сделал карты китайской платежной системы UnionPay взамен ушедших из России Visa и MasterCard, чтобы расплачиваться за рубежом. Россельхозбанк был одним из самых крупных эмитентов этих карт.

Полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, после чего они вступят в силу.

Что происходит с нефтью?

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Министры ОПЕК+ договорились повысить потолок квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс баррелей в сутки относительно июня, об этом заявил Александр Новак в четверг. При этом плановое увеличение должно было составить 432 тыс баррелей в сутки - то есть страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу более быстрыми темпами.

Решение о большем увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ в июле и августе было принято для того, чтобы обеспечить растущий спрос на сырьё, заявил Новак. Он напомнил, что сделка ОПЕК+ по регулированию добычи нефти действует до конца года.

Правда, как писала Wall Street Journal со ссылкой на участников встречи, некоторые члены ОПЕК подумывают о том, чтобы приостановить участие России в механизме регулирования добычи и цены нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Добыча в России в апреле и так оказалась меньше квоты на 1,3 млн баррелей в сутки - в частности из-за санкционного давления и уменьшения спроса на мировых рынках. В мае российские нефтяные компании, по предварительным оценкам, прекратили снижать добычу.