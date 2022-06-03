Протесты в Армении: "предательство" Пашиняна или реванш прежней власти

Нина Ахметели

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Karen MINASYAN / AFP Подпись к фото, Антиправительственные протесты в Армении продолжаются уже более месяца

В центре Еревана в пятницу проходит очередной митинг оппозиции. Протестующие сначала собрались на площади Франции - одной из центральных площадей армянской столицы - а потом двинулись к зданию правительства Армении и заблокировали все выходы из него.

Главное требование протестующих - уход в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

47-летний лидер "бархатной революции" в Армении, который пришел к власти на волне многодневных уличных демонстраций четыре года назад, теперь сам - уже не в первый раз - оказался мишенью антиправительственных протестов.

На митингах и шествиях, которые не стихают в Армении уже более месяца, его называют капитулянтом и предателем и обвиняют в намерении "сдать" Нагорный Карабах Азербайджану.

Поводом для очередной волны обвинений в адрес властей и серии уличных протестов стало выступление Пашиняна в Национальном собрании - парламенте страны - и его слова о том, что международное сообщество призывает Армению снизить планку требований относительно статуса Нагорного Карабаха и в определении этого статуса исходить из того, что он является международно признанной территорией частью Азербайджана.

Позднее он объяснял, что ничего нового в парламенте не сказал: подобные призывы международного сообщества содержались в различных международных документах еще с 1990-ых.

Но в оппозиции слова премьера сочли подходящим поводом снова обвинить его в готовности идти на уступки Азербайджану в ущерб государственным интересам и призвали население выйти на протесты и добиваться смены власти в Армении.

"Красные линии"

Третье июня оппозиционные лидеры называли "водоразделом" и днем, который станет "началом конца" нынешней власти.

В этот день две оппозиционные парламентские фракции требовали проведения внеочередного заседания Национального собрания и принятия парламентом предложенного ими заявления. Среди прочего в заявлении был пункт о неприемлемости для Армении статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Провести заседание парламента оппозиции не удалось. Причиной стало отсутствие кворума, так как депутаты правящей фракции "Гражданский договор" отказались участвовать в заседании. Они обвинили оппозицию в политическом шантаже и спекулировании на болезненной для общества темы.

Автор фото, KAREN MINASYAN Подпись к фото, Никол Пашинян пришел к власти в результате "бархатной революции" в Армении в 2018 году

Вице-спикер Национального собрания, оппозиционный депутат Ишхан Сагателян назвал такой шаг отказом установить "красные линии" по важнейшим вопросам, которые касаются национально-государственных интересов.

"Это борьба нервов. Теперь мы просто обязаны быть сильными и продолжать процесс упразднения этой власти", - написал Сагателян в преддверии запланированного оппозицией и несостоявшегося внеочередного заседания в парламенте.

Победы и поражения Пашиняна

Тема Нагорного Карабаха не первый раз становится лейтмотивом антиправительственных протестов и причиной внутриполитического кризиса в Армении.

Осенью 2020 года в результате 44-дневной войны Азербайджан смог вернуть контроль над большей частью земель вокруг Нагорного Карабаха, которые были под контролем армянских сил с 1994 года.

Тогда при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. В регион для соблюдения перемирия были направлены две тысячи российских миротворцев на пять лет с возможностью продления этого срока.

Поражение в войне привело к политическому кризису и многодневным антиправительственным митингам в Армении. Но на досрочных парламентских выборах в июне прошлого года партии Пашиняна удалось получить более 50% голосов. Он был переизбран на пост премьер-министра Армении.

Реванш прежней власти?

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Одной из причин успеха Пашиняна и его партии на выборах, несмотря на проигранную войну, аналитики считают то, что значительная часть армянского общества не хочет возвращения прежней власти, представители которой сегодня в оппозиции.

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" на выборах 2021 года вышел на второе место, получив почти 22 % голосов, а блок другого экс-президента, Сержа Саргсяна, "Честь имею" набрал 5,23% голосов.

Опасения по поводу возвращения прежней власти, по словам армянских политологов, влияют и на численность нынешних митингов. Многие в Армении могут разделять негодование по поводу заявления Пашиняна о "снижении планки" по Нагорному Карабаху, но они не присоединяются к протестам из-за участия в них экс-президентов Кочаряна и Саргсяна и их соратников.

"Много людей в Армении - против Нагорного Карабаха в составе Азербайджана под каким-либо соусом, но они не хотят участвовать в протестах, где участвуют и значатся в лидерах второй и третий президент, потому что довольно большая часть населения Армении продолжает их, мягко говоря, не любить. Поэтому нельзя сказать, что вариант урегулирование конфликта, когда Нагорный Карабах становится частью Азербайджана, неприемлем только для 10-15 тысяч человек, которые сейчас протестуют", - говорит руководитель Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Бениамин Погосян.

Автор фото, Celestino Arce/NurPhoto Подпись к фото, После 44-дневной войны в Карабах были направлены российские миротворцы

Нынешние протесты собирают несколько тысяч человек и массовыми они не становятся, говорит аналитик, в прошлом депутат фракции Никола Пашиняна, Микаэл Золян.

"Эти протесты интересны тем, что в них участвуют очень богатые люди. Там периодически замечают сына Кочаряна, племянника Сержа Саргсяна и других обеспеченных людей. На стоянке стоят очень дорогие, особенно для такой страны как Армения, автомобили участников протестов. Это отпугивает более широкие массы людей", - говорит он.

"Но, конечно, кроме сторонников бывшей власти, на протестах есть люди, которые беспокоятся из-за того, что происходит в Карабахе, считают, что Пашинян идет на слишком большие уступки, или считают его предателем", - добавляет он.

Росту числа протестующих, по словам Золяна, препятствует и отсутствие конкретного плана со стороны организаторов. Оппозиция, критикуя власти, не предлагает конкретный план выхода из ситуации по вопросу Нагорного Карабаха.

"Их жесткая риторика по Карабаху не соответствует реальной ситуации, поэтому непонятно, какие реальные действия они должны предпринимать. Мне кажется, на самом деле, они просто пытаются ослабить позиции Пашиняна, но, при этом, не рассчитывают сейчас реально захватить власть, потому что потом им придется делать все то же самое, что сейчас делает Пашинян", - говорит аналитик.

По его словам, принципиального расхождения с пунктами предложенного оппозицией заявления у властей может и не быть, но подписание такого документа могло бы стать поводом для обвинений со стороны Баку армянской стороны в саботировании Ереваном переговоров и для эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и на границе, говорит аналитик.

По его словам, сегодня Пашинян стремится к какому-то диалогу с Азербайджаном, чтобы избежать риска новой войны и столкновений.

"Он будет стремиться к тому, чтобы был более высокий статус Карабаха и, естественно, его независимость остается целью для армянской стороны. Но здесь вопрос, насколько это реально и насколько Азербайджан готов об этом разговаривать именно сегодня. Поэтому Армения сейчас старается не ставить этот вопрос очень жестко, потому что в этом случае Азербайджан может вообще сказать, что разговаривать не о чем", - говорит он.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, 22 мая прошла очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе

Запад и Россия

Антиправительственные протесты в Армении проходят на фоне переговоров между Арменией и Азербайджаном, в которых Европейский Союз принимает все более активное участие.

В Баку приветствуют более активную роль ЕС. Ильхам Алиев заявил, что считает Евросоюз справедливым посредником в процессе нормализаций отношений с Арменией.

В Армении отношение к европейскому посредничеству не столь однозначное. Некоторые относятся ко встречам в Брюсселе с настороженностью. Политолог Степан Даниелян говорит, что сегодня между Западом и Россией есть определенная конкуренция, и они должны выяснить, кто главный модератор в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

"У них по сути разная повестка и в каком-то смысле это все можно связать и с тем, что происходит в Украине. Я думаю, для Запада очень важно, чтобы Армения признала Карабах в составе Азербайджана и после этого российским войскам нечего уже будет делать в Карабахе и, по сути, в Армении и на Южном Кавказе. Для России же важно сохранять повод, чтобы здесь присутствовали ее войска и контролировать ситуацию. На первый план тут выходят вопросы коммуникаций - запад-восток и север-юг", - говорит политолог.

Он полагает, что сегодня армянский премьер пытается выиграть время и дождаться возможных соглашений между Западом и Россией по Украине.

"Я думаю, если будут какие-то соглашения между Западом и Россией в связи с Украиной, будут и какие-то соглашения, связанные с другими регионами. Думаю, для Пашиняна очень важно выиграть время", - говорит он.

Но часть армянских аналитиков считает, что более активная роль ЕС скорее несет позитив для Армении, предоставляя ей еще одну площадку для переговоров.

"Для Армении приоритет - попытаться наладить диалог с Азербайджаном и Турцией. Не обязательно, чтобы это привело к какому-то окончательному решению конфликта, потому что, во-первых, это невозможно, а, во-вторых, баланс сил такой, что это, скорей всего, будет не очень выгодно для Армении. Но для Армении важен какой-то прогресс в этом направлении, чтобы ситуация снова не скатилась к войне, эскалации и вооруженным инцидентам. В этом плане чем больше будет акторов, которые заинтересованы в этом регионе, тем лучше", - говорит Золян.

Новая революция?

Оппозиционные лидеры говорят, что протесты в Армении продолжатся до тех пор, пока они не добьются ухода Никола Пашиняна. Но, по словам армянских аналитиков, предчувствия очередной революции или смены власти в Армении пока нет.

"Протесты не стихают, но протестующих не становится больше. То есть, сформировался костяк. Это политически мотивированные люди и те, кто не хочет, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. Этот костяк может продолжать протесты очень долго. Этих 10 или 15 тысяч человек достаточно, чтобы нервировать власти и создавать впечатление, что в республике политически неспокойно. Но этого недостаточно для того, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку", - говорит Погосян.

Автор фото, KAREN MINASYAN/AFP Подпись к фото, В том, что нынешние протесты приведут к смене власти в Армении, аналитики сомневаются

Несмотря на пророссийскую риторику части оппозиционных лидеров, по словам аналитиков, пока ничто не указывает на вмешательство или поддержку протестного движения Армении со стороны Москвы. Пашинян и его правительство, по-видимому, сегодня вполне устраивают российские власти.

"Пашинян сейчас самая комфортная и удобная фигура для России. По сути он делает все, что говорит Россия", - считает Степан Даниелян.

В Москве ранее уже заявили, что в протесты в Армении Россия не вмешивается.