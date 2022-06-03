Джо Байден призвал ужесточить законы об оружии в США. Но это вряд ли произойдет

11 минут назад

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Автор фото, EPA

Выступая перед Конгрессом, президент США призвал законодателей ввести запрет на штурмовое оружие, усилить проверки потециальных покупателей, повысить возрастной порог и ввести другие меры с целью предотвратить массовые убийства, череда которых в последнее время поразила Америку.

"Господи, сколько же еще резни мы готовы принять?!" - воскликнул Байден, речь которого транслировалась по телевидению в прайм-тайм.

"Я не могу не думать о многих других школах, многих других местах, которые здесь, в Америке, стали местом побоища", - отметил президент после посещения школы в Ювалде, штат Техас, где произошли последние кровавые события.

Чтобы покончить с этим, Байден предлагает ввести запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой вместимости (чтобы у потенциального преступника не было возможности стрелять в людей длинными очередями), а также по возможности поднять возрастную планку покупателей оружия с 18 до 21 года.

Он призвал усилить проверки потенциальных покупателей оружия, а также обеспечить правоохранительным органам юридическую возможность изымать оружие у лиц, признанных опасными для общества.

Он также хотел бы устранить пункт в законодательстве, ограждающий производителей оружия от ответственности за действия людей, это оружие применяющих.

Однако перспектива принятия подобных ограничительных мер в Когрессе выглядит довольно туманной. Более того, Верховный суд США, похоже, склонен вскоре принять решение, расширяющее права американцев на владение оружием, посредством резонансного дела, находящегося сейчас на рассмотрении у судей.

Человеческие жизни или Вторая поправка?

Выступление Байдена было приурочено, в первую очередь, к недавнему массовому убийству в школе в Техасе, где на прошлой неделе злоумышленник застрелил 19 учеников и двоих преподавателей.

За последние дни стрельба происходила также в Буффало, штат Нью-Йорк, в Талсе, штат Оклахома, и даже на кладбище в Расине, штат Висконсин.

В этот году в результате насилия с применением оружия в США погибло уже более 18 тыс. человек.

После массовых убийств многие страны поспешили ввести более строгое законодательство по продаже оружия, однако Америка, где такие трагедии происходят с удручающей регулярностью, не спешит менять законы.

По мнению Байдена, если Конгресс не примет незамедлительных мер, то американцы сами поднимут этот вопрос на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Однако принятие нового законодательства может стать весьма проблематичным из-за сохраняющихся разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе.

Вопрос об оружии - один из тех, по которому сторонники каждой из партий сохраняют, как правило, диаметрально противоположные взгляды.

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На рассмотрении Палаты представителей сейчас находится внесенный Демпартией законопроект, получивший название "Защитим наших детей". Он объединяет в себе восемь разных законов, которые содержат в себе те положения, которые огласил Байден в своей речи.

Голосование по нему должно состояться на следующей неделе. Но даже если законопроект и будет одобрен Палатой представителей, в Сенате он скорее всего не пройдет.

Республиканцы, сохраняющие за собой половину мест, настаивают, что владение оружием - это конституционное право каждого американца.

И хотя, как признался в интервью Би-би-си демократ Мэтт Беннет, многие республиканцы в Сенате в душе одобряют более жесткие меры по контролю за оружием, они опасаются, что таким образом могут потерять голоса на праймериз. Причем потерять даже не демократам, а крайне правым сторонникам оружия.

В свою очередь, Национальная стрелковая ассоциация выступила с заявлением, что новые меры, предложенные Байденом, нарушат права законопослушных владельцев оружия.

"Это не конструктивный ответ, это не настоящее лидерство, это не то, что нужно Америке", - говорится в заявлении Ассоциации, располагающей влиятельным лобби в правительстве.

Действительно, Вторая поправка гарантирует конституционное право американцев на владение оружием. Однако, по словам, Байдена эта поправка не абсолютна.

"Речь не о том, чтобы отнимать у кого-то оружие, - заявил Байден. - Речь не о том, чтобы лишать кого-то прав, речь идет о защите детей!"

Байден напомнил также о десятилетнем запрете на штурмовое оружие, введенном при его деятельном участии в 1994 году.

Срок действия этого запрета давно истек, но споры о том, насколько он был эффективным, продолжаются до сих пор.

При этом эксперты по криминалистике и другие исследователи сходятся во мнении, что этот запрет в целом никак не повлиял на статистику уголовных преступлений с примененем огнестрельного оружия: большая часть подобных преступлений совершается с помощью обычных пистолетов или полуавтоматических винтовок, и к тому же иные средства контроля, такие как увеличение срока между выдачей разрешения и продажей самого оружия, оказываются куда эффективнее.

Согласно опросу, проведенному Gallup, несмотря на широко распространенное и громкое общественное возмущение - часто в связи с насилием с применением огнестрельного оружия - поддержка более строгих законов об оружии в США в 2020 году упала до самого низкого уровня с 2014 года.

Только 52% опрошенных американцев заявили, что хотят ужесточения законов об оружии, а 35% считают, что они должны оставаться прежними.

Почти каждый десятый считает, что законодательство об оружии необходимо смягчить.

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