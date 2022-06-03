Джо Байден призвал ужесточить законы об оружии в США. Но это вряд ли произойдет

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US President Joe Biden speaks to the nation from the White House

Автор фото, EPA

Выступая перед Конгрессом, президент США призвал законодателей ввести запрет на штурмовое оружие, усилить проверки потециальных покупателей, повысить возрастной порог и ввести другие меры с целью предотвратить массовые убийства, череда которых в последнее время поразила Америку.

"Господи, сколько же еще резни мы готовы принять?!" - воскликнул Байден, речь которого транслировалась по телевидению в прайм-тайм.

"Я не могу не думать о многих других школах, многих других местах, которые здесь, в Америке, стали местом побоища", - отметил президент после посещения школы в Ювалде, штат Техас, где произошли последние кровавые события.

Чтобы покончить с этим, Байден предлагает ввести запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой вместимости (чтобы у потенциального преступника не было возможности стрелять в людей длинными очередями), а также по возможности поднять возрастную планку покупателей оружия с 18 до 21 года.

Он призвал усилить проверки потенциальных покупателей оружия, а также обеспечить правоохранительным органам юридическую возможность изымать оружие у лиц, признанных опасными для общества.

Он также хотел бы устранить пункт в законодательстве, ограждающий производителей оружия от ответственности за действия людей, это оружие применяющих.

Однако перспектива принятия подобных ограничительных мер в Когрессе выглядит довольно туманной. Более того, Верховный суд США, похоже, склонен вскоре принять решение, расширяющее права американцев на владение оружием, посредством резонансного дела, находящегося сейчас на рассмотрении у судей.

Человеческие жизни или Вторая поправка?

Выступление Байдена было приурочено, в первую очередь, к недавнему массовому убийству в школе в Техасе, где на прошлой неделе злоумышленник застрелил 19 учеников и двоих преподавателей.

За последние дни стрельба происходила также в Буффало, штат Нью-Йорк, в Талсе, штат Оклахома, и даже на кладбище в Расине, штат Висконсин.

В этот году в результате насилия с применением оружия в США погибло уже более 18 тыс. человек.

После массовых убийств многие страны поспешили ввести более строгое законодательство по продаже оружия, однако Америка, где такие трагедии происходят с удручающей регулярностью, не спешит менять законы.

По мнению Байдена, если Конгресс не примет незамедлительных мер, то американцы сами поднимут этот вопрос на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Однако принятие нового законодательства может стать весьма проблематичным из-за сохраняющихся разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе.

Вопрос об оружии - один из тех, по которому сторонники каждой из партий сохраняют, как правило, диаметрально противоположные взгляды.

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Конец истории Подкаст

На рассмотрении Палаты представителей сейчас находится внесенный Демпартией законопроект, получивший название "Защитим наших детей". Он объединяет в себе восемь разных законов, которые содержат в себе те положения, которые огласил Байден в своей речи.

Голосование по нему должно состояться на следующей неделе. Но даже если законопроект и будет одобрен Палатой представителей, в Сенате он скорее всего не пройдет.

Республиканцы, сохраняющие за собой половину мест, настаивают, что владение оружием - это конституционное право каждого американца.

И хотя, как признался в интервью Би-би-си демократ Мэтт Беннет, многие республиканцы в Сенате в душе одобряют более жесткие меры по контролю за оружием, они опасаются, что таким образом могут потерять голоса на праймериз. Причем потерять даже не демократам, а крайне правым сторонникам оружия.

В свою очередь, Национальная стрелковая ассоциация выступила с заявлением, что новые меры, предложенные Байденом, нарушат права законопослушных владельцев оружия.

"Это не конструктивный ответ, это не настоящее лидерство, это не то, что нужно Америке", - говорится в заявлении Ассоциации, располагающей влиятельным лобби в правительстве.

Действительно, Вторая поправка гарантирует конституционное право американцев на владение оружием. Однако, по словам, Байдена эта поправка не абсолютна.

"Речь не о том, чтобы отнимать у кого-то оружие, - заявил Байден. - Речь не о том, чтобы лишать кого-то прав, речь идет о защите детей!"

Байден напомнил также о десятилетнем запрете на штурмовое оружие, введенном при его деятельном участии в 1994 году.

Срок действия этого запрета давно истек, но споры о том, насколько он был эффективным, продолжаются до сих пор.

При этом эксперты по криминалистике и другие исследователи сходятся во мнении, что этот запрет в целом никак не повлиял на статистику уголовных преступлений с примененем огнестрельного оружия: большая часть подобных преступлений совершается с помощью обычных пистолетов или полуавтоматических винтовок, и к тому же иные средства контроля, такие как увеличение срока между выдачей разрешения и продажей самого оружия, оказываются куда эффективнее.

Согласно опросу, проведенному Gallup, несмотря на широко распространенное и громкое общественное возмущение - часто в связи с насилием с применением огнестрельного оружия - поддержка более строгих законов об оружии в США в 2020 году упала до самого низкого уровня с 2014 года.

Только 52% опрошенных американцев заявили, что хотят ужесточения законов об оружии, а 35% считают, что они должны оставаться прежними.

Почти каждый десятый считает, что законодательство об оружии необходимо смягчить.

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