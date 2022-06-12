Школьный альбом войны. Фотосессия выпускников Чернигова на руинах

Виктория Приседская

BBC News Украина

час назад

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Автор фото, Станіслав Сеник

У многих украинских школьников в этом году война отобрала главный праздник юности - выпускной бал. Воздушные тревоги вместо последнего звонка, развалины школы вместо торжественного зала. Впрочем, память об этом выпуске можно запечатлеть в особой фотосессии.

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных городских построек.

"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах", - рассказывает фотограф Украинской службе Би-би-си.

Автор фото, Stanislav Senik

Он говорит, что школьные фотоальбомы всегда делает с мыслью о том, что через 5-10 лет нынешние события будут восприниматься иначе. Поэтому очень важно запечатлеть их в моменте.

Сеник рассказывает, что не все соглашались на такую ​​съемку, считая, что это неуместно, но спустя некоторое время он нашел выпускников из трех школ Чернигова.

Каждый класс предложил свою локацию для съемки - места в Чернигове, наиболее пострадавшие от обстрелов. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город", - добавляет Сеник.

Автор фото, Stanislav Senik

Часть фотографий была сделана на фоне разрушенного гипермаркета "Эпицентр". Почему школьники выбрали именно его?

"Я вижу его каждый день из окна своей квартиры", - рассказала Украинской службе Би-би-си выпускница школы №12 Ольга, которая предложила именно это место для съемки.

"Это место - часть нашей жизни, мы все здесь выросли", - говорит девушка.

Автор фото, Stanislav Senik

"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, - говорит Оля. - Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми".

Автор фото, Stanislav Senik Подпись к фото, Выпускница школы №12 Чернигова Ольга Бабинец

Одежду для съемки специально выбрали в черных, белых и серых цветах, рассказывает Ольга.

Автор фото, Stanislav Senik

По мнению фотографа, съемка стала для детей переломным моментом.

"Меня поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили. Мне показалось, что они стали сильнее", - говорит Станислав Сеник.

Автор фото, Stanislav Senik

Он добавляет, что фотосессия была важной и для родителей выпускников.

"Это была чрезвычайной силы терапевтическая фотосессия, которая вдохновила на дальнейшую жизнь. Поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше", - написала мама одной одиннадцатиклассницы.

Автор фото, Stanislav Senik

Фотосъемка, которая прошла всего несколько дней назад, была бесплатной, теперь выпускники ждут свои альбомы.

Сам фотограф сейчас ищет аукцион, на котором хочет продать фотографии из Чернигова и передать заработанные деньги на помощь военным.

Автор фото, Stanislav Senik

Чернигов с конца февраля до конца марта находился практически в окружении российской армии и подвергался постоянным сильным обстрелам. Расположенный на пути от границы до Киева город взял на себя часть удара российских войск и помог сдержать наступление на столицу Украины.

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