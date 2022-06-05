Мощный взрыв в Бангладеш на складе с одеждой для Запада. Более 40 человек погибли, сотни раненых

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images

По меньшей мере 40 человек погибли и сотни людей пострадали в результате сильного пожара и последовавшего за ним мощного взрыва на складе контейнеров Ситакунда вблизи города Читтагонг в Бангладеш.

Взрыв произошел уже после того, как сотни пожарных приступили к тушению. Причины пожара пока не известны, однако власти полагают, что в нескольких контейнерах могли храниться горючие химикаты.

Местные больницы переполнены ранеными, власти призывают добровольцев сдавать кровь. Часть пострадавших доставлена в военные госпитали.

Многие раненые находятся в критическом состоянии, и медики опасаются, что число жертв может возрасти.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Взрыв произошел уже после того, как на складе контейнеров начался пожар

В воскресенье добровольцы продолжали выносить из тлеющих руин склада тела погибших. В результате взрыва получили ранения по меньшей мере пятеро пожарных. Среди многих пропавших без вести числится несколько журналистов, прибывших на пожар.

Взрыв был таким мощным, что его было слышно за несколько километров, а в ближайших здания выбило стекла. Как рассказал журналистам один из владельцев местных магазинов, осколок со склада пролетел более полукилометра и упал у него в пруду. По его словам, после взрыва прошел настоящий огненный дождь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В воскресенье на складе еще оставались очаги возгорания

На месте пожара остались обгоревшие остовы контейнеров и обвалившаяся крыша склада.

В воскресенье пожарные все еще боролись с огнем, а на складе продолжались небольшие взрывы, затруднявшие их работу. "Мы до сих пор не можем взять пожар под контроль из-за остающихся там горючих химикатов", - заявил глава пожарной службы Бангладеш Маин Уддин.

Одежда для экспорта на Запад

Чтобы предотвратить утечку опасных химических веществ в море, была задействована армия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели продолжают выносить тела погибших с места трагедии

На момент пожара на складе Ситакунда хранилось около 4 тыс. контейнеров. Этот склад служит перевалочным пунктом для контейнеров, проходящих через порт второго по величине города Бангладеш - Читтагонга.

По словам местных властей, в контейнерах была преимущественно одежда на миллионы долларов, предназначенная на экспорт в западные страны. В последние годы Бангладеш стала вторым по величине мировым экспортером одежды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Судя по всему, в нескольких контейнерах находились химические реактивы

При этом правила техники безопасности там часто игнорируются или плохо соблюдаются, что уже не раз приводило к крупным пожарам на швейных фабриках.

По данным газеты Dhaka Tribune, с 2005 года в результате 12 крупных промышленных катастроф, таких как пожары, обрушения зданий и утечки опасных химических веществ, в стране погибло более тысячи человек.

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