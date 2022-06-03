ЕС ввел санкции против Воложа, Кабаевой и детей Пескова. Волож уходит с поста гендиректора "Яндекса"

час назад

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Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS

Основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож, бывшая гимнастка Алина Кабаева и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова оказались среди тех, против кого Евросоюз ввел персональные санкции. Всего в списке 65 человек и 18 компаний.

Персональные ограничения введены в рамках шестого пакета санкций ЕС против России, которые вступили в силу в пятницу, 3 июня. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Среди компаний, попавших под санкции, - "УАЗ", "КамАЗ", "Оборонэнерго", "Военторг" и Нижнекамский завод грузовых шин.

Аркадий Волож заявил, что покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекс", акции которой на "Мосбирже" упали практически сразу после новости о санкциях.

"Поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации"

Санкции против Воложа вводятся в том числе из-за того, что он является ведущим бизнесменом, направление работы которого обеспечивает существенный источник дохода для правительства России,несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины, следует из документа.

"...Как основатель и генеральный директор "Яндекса", он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации и несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - заключают составители этого списка.

В документе отмечается, что основанный Воложем "Яндекс" отвечает за продвижение государственных СМИ и их повестки в результатах интернет-поиска, а также за поиск и удаление контента, критикующего Кремль, в том числе связанного с агрессивной войной России против Украины.

Кроме того, акционерами и инвесторами "Яндекса" являются подсанкционные госбанки "Сбер" и ВТБ.

Волож уже заявил, что покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекс".

"Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде", - говорится в пресс-релизе "Яндекса".

На "Мосбирже" к 16:45 по московскому времени акции "Яндекса" упали почти на 10%.

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Ксения Чурманова, Русская служба Би-би-си:

Это не первые санкции против топ-менеджмента "Яндекса". В марте в санкционные списки ЕС включили генерального директора "Яндекса" и заместителя гендиректора головной компании Yandex N.V. (зарегистрированной в Нидерландах) Тиграна Худавердяна. Причиной стал проект "Новости", который давно критикуют за цензуру.

В ЕС тогда, поясняя свое решение, сослались на бывшего руководителя "Новостей" Льва Гершензона, который обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от россиян о войне в Украине.

В ответ на это обвинение Худавердян написал, что "происходящее невыносимо" и "война чудовищна", но политика "Яндекса" продиктована желанием защитить сотрудников и сервисы компании, "необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод". "По этим причинам мы не можем забираться на броневик", - написал он в "Фейсбуке".

С начала войны компанию покинули еще несколько руководителей - назначенная на место Худавердяна HR-директор Елена Бунина и глава поиска, рекламных и облачных сервисов Андрей Стыскин.

В конце апреля "Яндекс" стал избавляться от токсичных медийных проектов: в компании подтвердили, что продают "Новости" и "Дзен" компании VK (эта компания осенью прошлого года фактически перешла в руки государству).

Би-би-си рассказывала, с какими проблемами столкнулся "Яндекс" из-за войны и западных экономический санкций: пострадали держатели облигаций Yandex N.V. (в компании предупреждали о риске дефолта), компании пришлось закрыть проект "Яндекс.Инвестиции" (из-за блокирующих санкций против ВТБ), а также секторальные ограничения создали риски для сервиса "Яндекс.Маркет".

Из-за попадания Худавердяна в санкционные списки ЕС, у компании начались проблемы с закупкой компьютерной техники за границей, писала со ссылкой на сотрудника "Яндекса" "Медуза" (причислена в РФ к СМИ-"иноагентам").

Через полчаса после объявления санкций против Воложа в компании заявили, что он покидает должность гендиректора Yandex N.V., совет директоров и все руководящие должности в международных "дочках" компании. Через семейный траст Волож владеет 45,3% голосующих акций и 8,6% экономической доли в Yandex N.V.

"Подруга российского президента"

В обосновании введения санкций против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой говорится, что она "тесно связана" с президентом России Владимиром Путиным, а значит - "несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет Украины".

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, В США и Британии Кабаеву подозревают в сокрытии личного богатства Путина за границей

Ранее санкции против Кабаевой, которая с 2014 года возглавляла совет директоров "Национальной медиагруппы" (владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале), ввела Британия. В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что пакет санкций против Кабаевой подготовили и власти США, однако "в последнюю минуту" решили их не вводить, чтобы "не разозлить" Путина.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, издание отмечало, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по меньшей мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

Прочные связи, прибыльные должности, шикарный образ жизни

В санкционный список ЕС также попал владелец "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов. В обосновании санкций говорится, что он "связан с российским олигархом Игорем Сечиным и президентом Владимиром Путиным".

Худайнатов и Сечин вместе работали в "Роснефти", и их компании совместно ведут бизнес в энергетическом секторе - в частности, они участвуют в проекте "Восток Ойл" - программе по формированию нового района добычи на севере Красноярского края.

В санкционный список попали дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - Елизавета и Николай.

Елизавета Пескова - вице-президент Фонда развития русско-французских инициатив, основательница фирмы по коммуникациям, отмечено в санкционном списке: "Она получила эти прибыльные должности и ведет шикарный образ жизни благодаря связям своего отца".

Такой же вывод сделан и про Николая Пескова. Он использует деньги и благосостояние своего отца, то есть получает выгоду от взаимодействия с Песковым, человеком, уже попавшим под санкции. А тот, согласно документу, "активно поддержал действия и политику, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Попал под санкции и сын Евгения Пригожина Павел, 1996 года рождения. Павел владеет пятью компаниями, которые раньше принадлежали его матери, сказано в документе. Поэтому он связан с юрлицами и фирмами в секторе экономики, приносящем большой доход российскому государству, аннексировавшему Крым и дестабилизирующему Украину.

В санкционном списке подчеркивается, что Евгений Пригожин имеет прочные связи с Путиным и российским минобороны: упоминается и ЧВК Вагнера, и комбинат "Конкорд", который получал большие контракты от минобороны.

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