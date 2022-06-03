Санкции против Воложа, уход Marriott и 17 млрд на авиакомпании. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Санкции ЕС: Волож и дочь Пескова

Шестой пакет санкций Евросоюза вступил в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В частности, эти санкции запрещают импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС.

Поэтапный отказ от сырой нефти займет от 6 месяцев - и до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов".

Также ЕС ввел индивидуальные санкции. Всего ограничительные меры коснулись 65 физических и 18 юридических лиц из России, которые связаны с оборонным сектором, политической деятельностью и СМИ.

Например, в списке оказались несколько авиационных предприятий, крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков "Камаз" и основной актив автомобилестроительного ПАО "Соллерс Авто" - Ульяновский автозавод (УАЗ). Также ЕС наложил санкции на национальный расчетный депозитарий Московской биржи. Он уже объявил, что приостанавливает проведение операций в евро.

В личном качестве в санкционный список, в частности, включили Алину Кабаеву (как председателя совета директоров "Национальной медиагруппы") и членов семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (жену Татьяну Навку, детей Елизавету и Николая)

Еще одним громким фигурантом новых европейских санкций стал сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож.

В обосновании санкций говорится, что Волож - один из "ведущих бизнесменов, работающих в отраслях экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства России, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине".

Кроме того, акционерами и инвесторами "Яндекса" являются госбанки "Сбер" и ВТБ, а "Яндекс" при этом продвигает российские государственные СМИ и удаляет контент с критикой Кремля, отметили европейские власти.

Также среди причин указано то, что в 2019 году Яндекс согласился на реструктуризацию, в результате которой "золотая акция" была передана Фонду общественных интересов, созданному для "защиты интересов Российской Федерации". Через Фонд общественных интересов правительство России может наложить вето на определенный перечень решений компании.

Через полчаса после объявления санкций против Воложа в компании заявили, что он покидает должность гендиректора Yandex N.V., совет директоров и все руководящие должности в международных "дочках" компании.

Через семейный траст Волож владеет 45,3% голосующих акций и 8,6% экономической доли в Yandex N.V.

На этом фоне акции "Яндекса" на Московской бирже обвалились более чем на 10%.

Российский рынок акций на фоне новостей о новых санкциях упал на 1,37%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Десятки миллиардов авиакомпаниям

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Российские авиакомпании получат около 17 млрд рублей в качестве субсидий на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы. Это следует из протокола по итогам отбора авиакомпаний, который проводила Росавиация.

Одними из самых крупных получателей станут перевозчики группы "Аэрофлот" - одноименная головная компания получит 11,5 млрд руб, лоукостер "Победа" - 980,4 млн руб.

Выплаты планируются в июне - начале июля 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией, уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего Росавиация планировала провести три отбора для распределения средств - в мае, августе и ноябре. Однако всего государство планировало выделить на эти цели 19,5 млрд рублей - то есть после первого отбора большая часть средств оказалась востребованной.

Авиационная сфера оказалась одной из самых пострадавших в результате санкций, и помощь из казны перевозчики получают не впервые. Так, накануне правительство также заявило, что докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния. Речь идет о приобретении облигаций авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора". На эти цели пойдет 17 млрд рублей.

Marriott уходит, Allianz продает часть бизнес в России

Гостиничная сеть Marriott заявила, что уходит из России.

В сообщении компании говорится, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. При этом Marriott отмечает. что "процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, будет сложным".

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале написала о том, что все отели продолжат работу, но не уточнила, как именно это будет происходить.

Также одна из крупнейших страховых компаний мира - Allianz - заявила, что продает контрольный пакет акций российской части своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании. Покупателем станет компания "Интерхолдинг".

После завершения сделки Allianz будет владеть миноритарным пакетом акций объединенной компании в размере 49,9%. По оценке компании, в результате сделки она потеряет около €400 млн - в основном, из-за "негативного влияния курсовых разниц на акционерный капитал".

15 марта компания заявила, что прекратила инвестиции в Россию и страхование нового бизнеса в стране.