Умер Дмитрий Ковтун, подозреваемый в отравлении полонием Александра Литвиненко

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российские СМИ сообщают о смерти 57-летнего предпринимателя Дмитрия Ковтуна, которого британские власти подозревали в причастности к отравлению в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, ранее бежавшего из России и получившего убежище в Великобритании.

Смерть Ковтуна подтвердил его друг и главный подозреваемый по делу об отравлении радиоактивным полонием - Андрей Луговой, также в прошлом сотрудник ФСБ, а ныне депутат Государственной Думы от ЛДПР.

"Сегодня пришла скорбная новость, - написал Луговой в своем Telegram-канале, - в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун".

Ту же причину смерти - осложнения после Covid-19 - называет и ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в окружении бизнесмена. Собеседник агентства также уточнил, что умер Ковтун в одной из московских больниц.

"Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы тебя никогда не забудем", - добавил Луговой, который, как и сам Ковтун, на протяжении всего многолетнего разбирательства по делу об отравлении Литвиненко заявлял о своей невиновности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ковтун в 2007 году

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году, через шесть лет после бегства из России в Великобританию из-за конфликта с российскими спецслужбами.

Литвиненко утверждал, что сотрудники ФСБ были причастны к серии взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года (в результате трех взрывов погибло более 300 человек, еще более 1700 получили ранения), о чем он и написал книгу "ФСБ взрывает Россию" (внесена в Федеральный список экстремистских материалов).

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Расследование британских властей показало, что Литвиненко был отравлен редким радиоактивным веществом, полонием-210. Незадолго до этого он встречался со своими бывшими коллегами по работе в спецслужбах Луговым и Ковтуном, которые сразу стали главными подозреваемыми.

Поиски отравителей привели к тому, что радиоактивные следы были обнаружены в отеле "Миллениум", где останавливались подозреваемые, а также в мужском клубе "Абракадабра", на футбольном стадионе "Эмирейтс", где Луговой смотрел матч между лондонским "Арсеналом" и ЦСКА, и в других местах.

Лондон требовал от российских властей экстрадиции Лугового, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в убийстве, но Москва отказалась выдавать своих граждан. Позже Луговой был избран в Госдуму, где сейчас занимает пост первого зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016 году были обнародованы финальные результаты общественного дознания по делу об отравлении полонием. Судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что Луговой и Ковтун могли действовать по приказу руководства ФСБ - с согласия директора службы Николая Патрушева и, скорее всего, лично президента Владимира Путина.