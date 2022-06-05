Киев подвергся обстрелу впервые с конца апреля. Что известно
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Утром 5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетные удары были нанесены по Дарницкому и Днепровскому районам украинской столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. "Несколько взрывов. Службы уже работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.
В результате обстрелов погибших нет, один человек был госпитализирован, сообщил Кличко позже.
По предварительным данным, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Очевидцы сообщали о пожарах в результате взрывов.
Мэр Броваров - города в 25 км от Киева - Игорь Сапожко в "Фейсбуке" сообщил, что обстрел произошел в непосредственной близости от населенного пункта. Он отметил, что после взрывов в столице ощущается запах дыма.
В "Энергоатоме" заявили, что одна из ракет, которую, предположительно, выпустили в сторону Киева, пролетела на критически низкой высоте над Южно-Украинской атомной электростанцией. В компании заявили, что "россияне до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который попадет в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации".
Последний раз Киев обстреливали 29 апреля. Тогда погиб один человек - журналистка Вера Гирич. 10 человек были ранены.
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