"Ничего нового нет". Путин прокомментировал поставки Украине американских РСЗО и пригрозил новыми ударами
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Поставка американских реактивных систем залпового огня HIMARS Украине ничего не меняет, так как у нее уже были аналогичные системы советского и российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются", и пригрозил, что если Украина получит дальнобойные ракеты, то Россия нанесет удары "по тем объектам, по которым мы пока не наносим". Путин не уточнил, о каких именно объектах идет речь, однако ранее российские власти неоднократно угрожали Украине ударами "по центрам принятия решений".
"Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят, - сказал Путин. - Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет".
1 июня США подтвердили, что новый пакет боеприпасов, вооружений и военной техники для Украины включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, которые давно хотели получить украинские военные.
"HIMARS позволит им [украинцам] получить больше возможностей для противостояния. Сейчас гаубицы, которые мы им уже предоставили ранее, могут стрелять на расстояние около 30 км. Дальность HIMARS более чем в два раза больше, что позволит им - даже с меньшим количеством пусковых установок - более успешно противостоять [российским войскам]", - сказал замминистра обороны США Колин Каль на брифинге в Пентагоне.
Что такое HIMARS
О количестве боеприпасов для HIMARS, которые поставят американцы, пока ничего не сообщалось, однако известно, что это будут высокоточные ракеты GMLRS.
Боеприпасы к американским РЗСО делятся на три типа с разной дальностью поражения. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.
Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км. Наконец, вместо обычного контейнера с шестью ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. В поставки США Украине это вид боеприпасов пока не включен.
По словам западных военных экспертов, некоторые успехи армии РФ в Донбассе, в том числе, захват части Северодонецка и продвижение в районе Попасной, связанны именно с ее преимуществом в тяжелой технике и артиллерии. Поэтому украинские военные надеются, что поставки западных РСЗО помогут им более эффективно подавлять российские войска, в прошлом показавшие меньшую эффективность в ближних боях.
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