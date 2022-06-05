"Весь мир будет против нас": Уэльс готовится к футбольному матчу с Украиной

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские болельщики на матче со сборной Шотландии не скрывали своих чувств

По словам главного тренера сборной Уэльса Роберта Пейджа, почти весь мир хотел бы, чтобы Украина прошла отборочные матчи на чемпионат мира - из солидарности со страной, тысячи граждан которой погибли и продолжают гибнуть в результате российской агрессии.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, выразив поддержку национальной сборной, подчеркнул, что матч станет "нашим шансом вновь выразить поддержку Украине, которая отражает ничем не спровоцированную и грубую агрессию России".

Футбольная ассоциация Уэльса пригласила на игру посла Украины в Великобритании, а украинским беженцам предложили бесплатные билеты на игру в Кардифе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборной Уэльса не удавалось пробиться на чемпионаты мира с 1958 года

Между тем Уэльс все же надеется прервать многолетнюю полосу неудач и впервые с 1958 года пройти квалификационный отбор для участия в чемпионате мира,который пройдет в этом году в Катаре.

"Если бы могли взять на себя боль Украины"

Пейдж, исполняющий обязанности главного тренера в отсутствие основного тренера команды Райана Гиггса, признался, что обычно нейтральные болельщики в этот раз буду желать победы украинской сборной.

"Они уже победили в конкурсе Евровидения, потому что их поддержал весь мир, отметил Пейдж. - И если бы мы только могли по мановению руки устранить всю боль, которую испытывает сегодня Украина, мы бы сделали это не задумываясь. Но когда прозвучит свисток и начнется футбол, мы будем стремиться к победе, игра есть игра".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ожидается, что на центральном стадионе Кардифа соберется более 32 тыс. болельщиков, и многие из них будут поддерживать сборную Украины

По словам тренера, сборная Уэльса хорошо подготовилась к этой игре, да и ожидание с 1958 года уже затянулось. "Такие возможности выпадают не каждый день", - подчеркнул Пейдж.

Что означала бы квалификация для Украины

В среду украинцы переиграли сборную Шотландии со счетом 3-1 и вышли в плей-офф отборочных матчей на ЧМ с валлийцами. По словам игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, для его земляков это будет важнейший матч.

"Всем известна ситуация в Украине, и нам нужно сыграть как никогда в жизни, - заявил он. - Мы как команда мечтаем о чемпионате мира, осталось сыграть всего одну игру, и нам необходимо победить".

Автор фото, Reuters

Министр британского правительства по делам Уэльса Саймон Харт, желая победы, по его словам, чрезвычайно талантливой сборной Уэльса, подчеркнул, что квалификация на ЧМ впервые за 64 года стала бы по-настоящему историческим моментом для валлийского спорта.

"Но, сколько бы я ни желал Уэльсу победы, сердцем я остаюсь с командой Украины", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Команду Уэльса в воскресенье поведут в бой Гарет Бейл и Аарон Рэмзи

"Хотя на поле может быть только один победитель, валлийский народ останется солидарен с народом Украины", - заявил Саймон Харт.