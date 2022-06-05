Рафаэль Надаль в 14 раз выиграл Roland Garros

час назад

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Автор фото, EPA

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros-2022, который завершился в Париже.

В воскресенье Надаль в финале обыграл норвежца Каспера Рууда - 6:3, 6:3, 6:0.

36-летний Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 23-летний Рууд- восьмое.

Автор фото, Reuters

Надаль - рекордсмен по победам на Открытом чемпионате Франции по теннису, на его счету теперь 14 парижских титулов.

Кроме этого, это уже 22-я победа Надаля на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом.

Кроме Открытого чемпионата Франции он по два раза выигрывал Australian Open и Wimbledon, а также четыре раза брал US Open.