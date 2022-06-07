"Придется болеть дома". ЛГБТ-болельщики сборной Уэльса боятся ехать на ЧМ по футболу в Катар

час назад

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Автор фото, Tracy Brown Подпись к фото, По словам Трейси Браун (на первом плане), среди геев Британии только единицы, возможно, поедут в Катар

Сборная Уэльса по футболу впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре. Это грандиозное событие для валлийских болельщиков, но многие из них намерены бойкотировать ЧМ из-за политики страны-хозяйки в отношении ЛГБТ-сообщества.

Прервать серию неудач, растянувшуюся на 74 года, сборная Уэльса смогла в минувшее воскресенье, обыграв в последнем отборочном матче на своем поле сборную Украины.

Футбольная ассоциация Уэльса ведет переговоры с ФИФА и обещает на днях объявить схему продажи билетов на матчи. Однако одна из групп валлийских болельщиков, Rainbow Wall, состоящая из представителей ЛГБТИК, уже заявила, что воздержится от поездки в Катар из-за того, что гомосексуализм в этой стране уголовно наказуем.

"С одной стороны, я в восторге, что мы попали на чемпионат, мы так давно этого ждали. И если бы он проходил в какой-нибудь другой стране, я бы поехала болеть. Но в данном случае придется смотреть дома по телевизору, потому что я боюсь ехать, это небезопасно", - говорит болельщица Трейси Браун.

По ее словам, клубы ЛГБТ-болельщиков Англии и Шотландии придерживаются такой же позиции. По крайней мере, среди ее многочисленных знакомых геев по всей Британии ни один не собирается ехать в Катар.

Гомосексуализм карается в Катаре большими тюремными сроками. Также нередки случаи внесудебных расправ над представителями ЛГБТ.

Исполнительный директор департамента коммуникаций катарского оргкомитета Фатма Аль-Нуайми уверяет, что организаторы турнира гарантируют безопасность всем без исключения гостям.

"Это чемпионат для всех, чемпионат, на котором рады каждому", - сказала она BBC Sport.

Однако ЛГБТ-болельщики говорят, что подобные заявления их не убеждают.

"Обещать безопасность только на время проведения турнира - неправильно. ФИФА тоже говорит, что каждый сможет быть собой на этом чемпионате. Но что будет с местным гей-сообществом, когда мы все уедем?" - говорит Трейси Браун.

"Они вынуждены скрываться, им постоянно угрожает опасность. Я хочу защитить свои ценности. Хочу ездить в страны, где мне рады в любой время, а не только в конкретный период", - продолжает она.

ФИФА под шквалом критики

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путевка сборной Уэльса на ЧМ стала поводом для всенародного праздника

Решение ФИФА провести ЧМ-2022 в Катаре неоднократно подвергалось критики из-за общей ситуации с правами человека в стране.

Правозащитная организация Amnesty International указывает на систематическое нарушение прав не только геев, но и трудовых мигрантов.

"Мы живем во времена, когда все больше футболистов в разных странах делают каминг-аут, и мир это принимает. Это просто шок, что чемпионат мира пройдет там, где быть геем - преступление", - говорит Феликс Джекинс, один из руководителей британского отделения Amnesty International.

"Будьте готовы изменить свое поведение"

Автор фото, Tracy Brown Подпись к фото, Члены клуба Rainbow Wall - преданные болельщики своей сборной

Редактор отдела международных новостей газеты Independent Дэвид Хардинг проработал в Катаре четыре года. По его словам, болельщикам, которые собираются туда поехать, надо приготовится к совершенно новому опыту.

"Им нужно будет значительно скорректировать свое привычное поведение. Надо усвоить, что они едут в очень консервативную, религиозную страну с жесткими правилами", - предупреждает Хардинг.

Он убежден, что ЛГБТ-болельщикам, которые решатся поехать, ничто не угрожает, потому что власти всеми способами попытаются избежать международных скандалов.

Но он также предупреждает, что в случае спонтанной акции протеста или появления в публичном пространстве радужных флагов полиция будет действовать жестко.