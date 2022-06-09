"Масштаб плана ужасает". В США начинаются слушания по делу о штурме Капитолия в 2021 году и о роли Трампа в мятеже

50 минут назад

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Автор фото, The Washington Post Подпись к фото, Специальный комитет по расследованию событий 6 января 2021 года начал работу в июле прошлого года, а в марте 2022 перешел к обобщению выводов в подготовке к этапу открытых слушаний (фото: март 2022)

В четверг в США начинаются открытые слушания по делу о штурме Капитолия и последующих беспорядках, произошедших 6 января 2021 года, после поражения Дональда Трампа на выборах и в преддверии инаугурации его преемника, избранного президента Джо Байдена.

Специальный комитет Конгресса по расследованию обстоятельств дела начал работу в июле прошлого года, и первое заседание будет посвящено заслушиванию его первичного доклада.

Заседание, которое продлится не менее полутора часов, американские телеканалы будут целиком транслировать в прямом эфире.

Что хочет доказать комитет?

По информации, которой с прессой на условиях анонимности поделился один из членов комитета, на первых слушаниях авторы доклада поделятся основными выводами расследования, главный из которых состоит в том, что в стремлении незаконно удержать власть люди из ближайшего окружения Трампа были готовы использовать любые необходимые для этого средства, включая и насильственные методы.

"Мы раскроем новые подробности, показывающие, что насильственные действия 6 января стали результатом скоординированных и многоэтапных действий, направленных на отмену результатов выборов 2020 года и прекращение передачи власти от Дональда Трампа Джо Байдену", - заявил источник.

По его словам, не вызывает сомнений, что сам Дональд Трамп лично принимал активное участие в координации этих действий.

Комитет также пришел к выводу, что штурм Капитолия был не спонтанной реакцией сторонников Трампа: предпосылки для мятежа закладывались месяцами лжи о якобы имевших место в ходе президентских выборов фальсификациях.

Администрацию Трампа также обвиняют в причастности к ряду противозаконных схем, в частности, в попытках подкупа выборщиков в колеблющихся штатах.

В ближайшие недели планируется провести еще пять заседаний.

На что опирается следствие?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самым заметным участником нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлеме с рогами и в мехах на голое тело. Им оказался Джейк Анджели, называющий себя шаманом QAnon. Адепты этой организации верят в теорию заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов

Комитет обещает подкрепить каждый из своих выводов вескими доказательствами.

В четверг будут заслушаны показания двух человек, которые 6 января, а также за несколько дней до штурма Капитолия общались с членами американской ультраправой, неофашистской организации Proud Boys.

Далее в процессе комиссия расследователей обещает представить ранее не публиковавшиеся видеофрагменты штурма Капитолия и выдержки из 1000 интервью с прямыми или косвенными свидетелями и участниками событий - от штурмовавших здание мятежников до высокопоставленных представителей американской политики.

Особое внимание прессы направлено на выжимки разговоров членов комитета с представителями Белого дома, сотрудниками предвыборного штаба Трампа и с членами его семьи.

Сообщается, что дочь Дональда Трампа Иванка, ее супруг и советник экс-президента Джаред Кушнир, а также старший сын экс-президента Дональд Трамп-младший активно и всесторонне сотрудничали с комитетом в ходе расследования.

Состав комитета

Комитет Конгресса по расследованию событий 6 января возглавляет Бенни Томпсон - конгрессмен от штата Миссисипи и член Демократической партии.

Вице-президент комитета - республиканка Элизабет Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни. Она представляет в Конгрессе Вайоминг, самый малочисленный штат США, где с 2003 года представители Демократической партии не побеждали ни на одних выборах.

Автор фото, Drew Angerer/Getty Images News Подпись к фото, Лиз Чейни - потомственная республиканка, но рассорилась со своей партией из-за своей критики в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявляла, что соперник Трампа на выборах Джо Байден победил законно, и отвергала утверждения Трампа о фальсификациях

Несмотря на принадлежность к Республиканской партии, Лиз Чейни открыто критиковала политику Дональда Трампа во время его пребывания на посту президента, а в январе 2021 года была среди 10 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

В мае того же года за "подрыв единства партии" республиканцы в Палате представителей США проголосовали за ее смещение с поста председателя Конференции республиканцев - третьего по значимости в иерархии партии в Палате представителей.

Однако свое влияние в Конгрессе она сохранила, и демократы с радостью восприняли ее вхождение в комитет по расследованию событий 6 января 2021 года.

В минувшее воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс Лиз Чейни заявила, что штурм здания Конгресса был частью плана, масштабы и хорошая организация которого вызывают ужас.

Сможет ли Дональд Трамп защищаться?

Автор фото, Chet Strange/Getty Images News Подпись к фото, Многие в США уверены, что Дональд Трамп попытается вернуться в большую политику, и не исключена даже его попытка принять участие в следующих президентских выборах

В комитете подчеркивают, что начинающиеся слушания - не суд, и расследование, которое велось почти год, изначально не было направлено конкретно против Дональда Трампа. Его целью было установление причин и характера событий на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

При этом выводы, сделанные по итогам следствия, указывают на прямую причастность к насильственным действиям тех дней самого Трампа и его ближайшего окружения.

По информации ряда источников, группа преданных высокопоставленных сторонников Дональда Трампа намерена дежурить у телевизионных фургонов на Капитолийском холме, откуда будет вестись прямая трансляция слушаний, чтобы в прямом эфире по горячим следам комментировать или опровергать то или иное свидетельство, звучащее в зале заседания.

Редакция Ассошиэйтед пресс спросила пресс-секретаря Трампа Тейлора Будовича о планах команды экс-президента на защиту, но ответа пока не поступило.

Что будет после завершения слушаний?

Комитет пока не говорит о дальнейших конкретных шагах по окончании шести намеченных заседаний. Известно однако, что осенью планируется провести еще одну обобщающую сессию, после чего будет опубликован окончательный отчет.

Члены комитета не исключают, что Дональд Трамп попытается принять участие в следующих выборах, и видят в этом потенциальную угрозу общественной безопасности. На этот случай комитет намерен передать Конгрессу ряд законодательных рекомендаций во избежание повторения событий, подобных штурму Капитолия.