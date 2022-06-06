Борису Джонсону хотят вынести вотум недоверия. Голосование пройдет сегодня

6 июня 2022, 07:26 GMT Обновлено 5 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Более 50 депутатов от Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Вопрос поставлен на голосование в парламентской фракции тори.

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно закону, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции.

Поводом для этого стал гнев части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. Однако, чтобы это произошло, недоверие ему должны высказать как минимум 180 его однопартийцев - большинство членов фракции.

Согласно заявлению офиса премьер-министра, Борис Джонсон приветствует возможность объясниться перед соратниками по партии.

"Это шанс положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Голосование среди депутатов-тори пройдет в понедельник с 18 до 20 часов по местному времени (20-22 мск).

Дело о вечеринках

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борис Джонсон заявил, что сожалеет о вечеринках в локдаун, но не планирует покидать свой пост

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Скандал разразился в конце прошлого года, когда в результате серии публикация в прессе выяснилось, что во время локдауна в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок - в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

В этих мероприятиях участвовали среди прочих премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри.

Джонсон и другие участники собраний на Даунинг-стрит говорили, что мероприятия были сугубо рабочими. Хотя на столах и присутствовали вино и закуски, в ходе собраний соблюдались меры социального дистанцирования.

За одно такое нарушение - во время празднования дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года - премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией.

В прошлом месяца было объявлено об окончании полицейского расследования. Полиция не нашла больше нарушений в поведении Бориса Джонсона, и дальнейшие штрафы ему не грозят.

Одновременно с полицейским расследованием проводилось и внутреннее.

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей подготовила собственный доклад о нарушениях политиками и сотрудниками правительства правил локдауна.

В ее отчете говорилось, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. При этом в ее изначальном докладе не оказалось никаких имен и подробностей.

В итоговую версию доклада его автор добавила девять фотографий, на которых премьер был запечатлен с бокалом в руке. Ранее Джонсон заявил Палате общин, что на Даунинг-стрит никакие антиковидные правила не нарушались.

После того как полный текст доклада был обнародован в полном виде, многие британские политики - главным образом оппозиционные, но также и некоторые члены партии Джонсона - заявили, что подобное прнебрежение карантинными правилами и введение парламентариев в заблуждение не красят премьер-министра и он должен немедленно покинуть пост.