Полицейские в Аризоне не стали спасать утопающего. Их отстранили от работы

10 минут назад

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Автор фото, City of Tempe Подпись к фото, На кадрах с нательных камер полиции видно, как полицейские говорят с Шоном Бикингсом, который затем оказался в озере Темпе-Таун и утонул

Троих полицейских в Аризоне отстранили от работы после того, как они не стали спасать тонущего бездомного.

На опубликованных кадрах с нательной камеры и расшифровках видно, как 34-летний Шон Бикингс прыгает в озеро Темпе-Таун, а затем обращается к полицейским за помощью.

Полицейские, однако, никаких действий не предприняли. Один из них сказал: "Я за тобой в воду не полезу".

Бикингс утонул. Его смерть констатировали прибывшие медики.

Городские власти назвали его смерть трагедией.

Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени (12:00 по Гринвичу) 28 мая. Сотрудники полиции прибыли на место предполагаемой потасовки мужчины с его спутницей в центре города.

Согласно заявлению городских властей, оба подозреваемых отрицали, что между ними произошла драка, и вообще "сотрудничали с полицией".

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Полицейские начали проверять, нет ли у участников потасовки предыдущих правонарушений и не следует ли поместить их под арест. В это время Бикингс перелез через металлический забор, огораживающий озеро, и вошел в воду.

Он сказал полицейским, что собирается поплавать, и поплыл к мосту, невзирая на предупреждения о том, что купаться в озере запрещено.

Обнародованное властями 12-минутное видео с нательной камеры одного из полицейских в этот момент прерывается - "из-за деликатного характера оставшейся части записи", говорится в заявлении мэрии.

Однако городские власти опубликовали расшифровку оставшейся части разговора, в которой Бикингс повторяет, что вот-вот утонет и просит его спасти.

Согласно стенограмме, полицейские пытались успокоить разнервничавшуюся спутницу Бикингса, обещая ей, что сейчас добудут лодку.

В какой-то момент она закричала: "Он тонет прямо у вас на глазах, и вы ничего не делаете!"

Больше Бикингс на поверхности не появился.

Имена трех полицейских, причастных к происшествию, не разглашаются, но известно, что они находятся в "оплачиваемом административном отпуске" - их действия рассматривает Департамент общественной безопасности Аризоны и полицейское управление соседнего города Скоттсдейл.

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