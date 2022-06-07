Полицейские в Аризоне не стали спасать утопающего. Их отстранили от работы
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Троих полицейских в Аризоне отстранили от работы после того, как они не стали спасать тонущего бездомного.
На опубликованных кадрах с нательной камеры и расшифровках видно, как 34-летний Шон Бикингс прыгает в озеро Темпе-Таун, а затем обращается к полицейским за помощью.
Полицейские, однако, никаких действий не предприняли. Один из них сказал: "Я за тобой в воду не полезу".
Бикингс утонул. Его смерть констатировали прибывшие медики.
Городские власти назвали его смерть трагедией.
Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени (12:00 по Гринвичу) 28 мая. Сотрудники полиции прибыли на место предполагаемой потасовки мужчины с его спутницей в центре города.
Согласно заявлению городских властей, оба подозреваемых отрицали, что между ними произошла драка, и вообще "сотрудничали с полицией".
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Конец истории Подкаст
Полицейские начали проверять, нет ли у участников потасовки предыдущих правонарушений и не следует ли поместить их под арест. В это время Бикингс перелез через металлический забор, огораживающий озеро, и вошел в воду.
Он сказал полицейским, что собирается поплавать, и поплыл к мосту, невзирая на предупреждения о том, что купаться в озере запрещено.
Обнародованное властями 12-минутное видео с нательной камеры одного из полицейских в этот момент прерывается - "из-за деликатного характера оставшейся части записи", говорится в заявлении мэрии.
Однако городские власти опубликовали расшифровку оставшейся части разговора, в которой Бикингс повторяет, что вот-вот утонет и просит его спасти.
Согласно стенограмме, полицейские пытались успокоить разнервничавшуюся спутницу Бикингса, обещая ей, что сейчас добудут лодку.
В какой-то момент она закричала: "Он тонет прямо у вас на глазах, и вы ничего не делаете!"
Больше Бикингс на поверхности не появился.
Имена трех полицейских, причастных к происшествию, не разглашаются, но известно, что они находятся в "оплачиваемом административном отпуске" - их действия рассматривает Департамент общественной безопасности Аризоны и полицейское управление соседнего города Скоттсдейл.
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