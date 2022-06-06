На исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова завели уголовное дело

14 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Андрей Солдатов обратил внимание на то, что номер его уголовного дела отличается лишь "на несколько цифр" от дела Майкла Наки и Руслана Левиева, которых ранее заочно арестовал Басманный суд

МВД России объявило в федеральный розыск исследователя спецслужб и главного редактора Agentura.ru Андрея Солдатова. Солдатов сообщил Би-би-си, что пока не знает, по какой именно статье было заведено уголовное дело, однако обратил внимание на то, что в те же дни на двух других известных журналистов завели дела о "военных фейках".

О розыске в связи с возбуждением уголовного дела сообщила "Медиазона" (внесена в российский реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), сославшись на базу данных МВД. Сам журналист написал в соцсети, что все его счета в российских банках оказались под арестом, "плюс обнаружил себя в базе розыска МВД".

Дело было возбуждено еще 17 марта, ведет его, предположительно, главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). "Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева. Подробности выясняем", - добавил он.

Руслан Левиев - основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT). В середине мая стало известно, что на него завели дело о распространении "фейков" об армии России "с искусственным созданием доказательств обвинения" (п. "в" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Тогда же выяснилось, что дело по этой статье возбудили против популярного блогера Майкла Наки.

Они оба покинули Россию, оба были заочно арестованы Басманным судом Москвы. На заседании суда прозвучала дата возбуждения дела против Левиева - 16 марта. Таким образом, дело на Солдатова завели на следующий день. К середине мая было известно более, чем о 50 уголовных делах, возбужденных по уголовное статье о "военных фейках".

Левиев и Наки выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине. Проект "Сетевые свободы" утверждал, что их обвиняют в распространении "фейка" об обстреле Запорожской АЭС.

Солдатов сообщил Би-би-си, что пока не знает, по какой статье в отношении него заведено уголовное дело. Он не выдвинул предположений, что могло послужить поводом для его уголовного преследования. Правозащитник Павел Чиков считает, что и в этом случае СКР расследует дело о распространении "фейков" о российской армии.

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Журналист много лет специализируется на расследованиях и изучении российских спецслужб. Он автор книг, самая известная из которых - "Новое дворянство" (2011 год). Солдатов - главный редактор издания Agentura.ru. Он работает вместе со своей женой-журналисткой Ириной Бороган.

11 марта - то есть за неделю до возбуждения дела - Солдатов утверждал, что российский президент "начал репрессии в отношении 5-й службы ФСБ" (служба оперативной информации и международных связей, которая выполняет функции внешней разведки и отвечает, в том числе, за Украину). Согласно его утверждению, руководитель службы генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх якобы были отправлены под домашний арест.

Главное военное следственное управление СКР в ответ на запрос телекомпании RTVI заявляло, что "сведения о возбуждении и расследовании" уголовных дел в отношении генерала Беседы "отсутствуют".

Та же RTVI сообщала, что Беседу видели на на церемонию прощания с ветераном разведки Николаем Леоновым. Солдатов, комментируя это сообщение, писал, что на похороны Беседу "привезли" и представили присутствующим в качестве действующего руководителя 5-й службы ФСБ для того, чтобы "погасить разговоры о конфликте среди силовиков", которые "в условиях войны, видимо, сочли совершенно недопустимым [явлением]".

Среди тех, против кого в России завели дела о "военных фейках", - политический деятель Владимир Кара-Мурза и журналист Александр Невзоров (оба объявлены "иностранными агентами"). Невзоров был за пределами России и, как стало известно на прошлой неделе, ему было предложено украинское гражданство. Кара-Мурза находится в московском СИЗО.

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