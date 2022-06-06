Новый обвал на российском авторынке, в ресторанах допивают импортный алкоголь. Главные экономические новости за день

39 минут назад

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Автор фото, ТАСС

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Обвал продаж автомобилей

Продажи новых автомобилей в мае рухнули на 83,5%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. За месяц было продано всего 24 268 машин. Это на 123 110 автомобилей меньше, чем в мае прошлого года.

Продажи начали стремительно падать после начала российского вторжения в Украину. Предыдущий антирекорд фиксировали в апреле, когда было реализовано 32 706 новых автомобилей - на 78,5% меньше, чем в апреле 2021 года.

Предсказуемо самым драматичным в мае стало сокращение продаж автомобилей иностранных брендов, приостановивших поставки в Россию. По сравнению с прошлым годом продажи Lexus сократились на 99% (с 1 866 до 20 машин), Land Rover - на 94% (продано 40 машин), Skoda - на 92% (продано 805 машин). Среди самых популярных у россиян иностранных производителей - снижение на 80% (у Kia - с 18 818 до 3 606, у Hyundai - с 16 261 до 2 916 машин).

Сократились продажи и у российских производителей: Lada - на 84,3% (апрельское падение - 77,6%), УАЗ - примерно на 41%, ГАЗ - на 57%. В мае на АвтоВАЗе, который производит автомобили Lada, ввели простой из-за дефицита комплектующих. В компании пообещали возобновить производство выпуском Lada Granta в упрощенной комплектации.

По той же причине в простой ушел и калининградский "Автотор". В мае, чтобы поддержать сидящих без дела сотрудников, им раздали по 10 соток под огороды и предложили временное трудоустройство - собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе. Все это - меры поддержки работников в дополнение к льготам и социальным программам, пояснили на заводе.

В то время как продажи новых автомобилей в России обрушились, спрос на подержанные зарубежные автомобили существенно вырос, пишет БК со ссылкой на "Авито.Авто". Число объявлений на этом ресурсе о продаже машин с пробегом из-за границы в апреле-мае выросло на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Волож пойдет в суд

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Основатель крупнейшей российской IT-компании "Яндекс" Аркадий Волож обжалует в суде решение Евросоюза о включении его в санкционный список.

В компании заявили, что помогут Воложу с апелляцией, и в очередной раз назвали решение ЕС несправедливым и "основанным на неточном понимании того, что такое "Яндекс".

"Вместо того чтобы ввести санкции, Аркадия следует похвалить за создание с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе", - говорится в сообщении компании.

3 июня ЕС расширил санкции против России, добавив в списки в том числе Воложа. В обосновании говорится, что он является одним из "ведущих бизнесменов, работающих в отраслях экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства России".

Санкции ввели также за связь компании с госбанками: акционеры и инвесторы "Яндекса" - "Сбер" и ВТБ. Плюс "Яндекс" занимается продвижением российских государственных СМИ и удаляет контент с критикой Кремля, указывают в ЕС.

Волож в тот же день покинул должность генерального директора группы компаний "Яндекса" и ушел из совета директоров. Через семейный траст он владеет 45,3% голосующих акций и 8,6% экономической доли в Yandex N.V.

"Пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде", - прокомментировал тогда свое решение Волож.

Помимо него, с шестым пакетом ЕС под персональные санкции попали 60 физлиц и 18 организаций из России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его семья, бывшая гимнастка Алина Кабаева (как было сказано, за тесную связь с российским президентом) и более 40 военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая, как считают в ЕС и Украине, несет ответственность за массовые убийства в городе Буча в Киевской области.

Импортного алкоголя хватит до осени?

В России вот-вот закончится импортный алкоголь, считают эксперты.

Речь идет о крепких спиртных напитках вроде рома, виски и вермута. Российским ресторанам, которые закупили его еще зимой, запасов хватит до осени, заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Связано это с тем, что крепкий алкоголь поставляли через дистрибьюторов крупные зарубежные компании, которые приостановили свою работу в России (например, американская Brown-Forman, которая производит виски Jack Daniel's и водку Finlandia).

"Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда, никто не знает", - сказал Миронов.

С вином дела обстоят лучше. По словам омбудсмена, в России работают десятки компаний, которые поставляют вино из Европы. Сейчас они ищут варианты поставок в обход санкций через Армению, Китай и Казахстан.

"Сейчас, действительно, запасы есть в ресторанах. Они накопились, потому что в пандемию было меньше злоупотреблений коньяком, виски, текилой", - сказал "Газете.Ru" президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Когда запасы иссякнут, виноторговые компании могут начать поставлять крепкий алкоголь через третьи страны, предположил эксперт. А рестораны начнут заменять импортный алкоголь отечественными настойками.

"В конечном итоге коктейли можно будет делать и на основе настоек", - утешил Бухаров. Уже сейчас наблюдается тенденция "покупай российское, местное", считает он.

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