Министра Доминиканы по природным ресурсам в собственном кабинете застрелил друг детства
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Министр экологии и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера был застрелен в своем кабинете, заявили в правительстве страны.
55-летний министр проводил совещание, когда в него по меньшей мере шесть раз выстрелил друг детства.
Представитель администрации президента Доминиканы заявил, что нападавший, Мигель Круз, задержан.
Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Семья министра в своем заявлении подтвердила, что Орландо Хорхе Мера действительно дружил со своим убийцей с детства.
"Наша семья прощает совершившего этого человека. Орландо никогда не затаивал злобы, и это - часть его наследия", - говорится в заявлении.
Хорхе Мера служил в администрации нынешнего президента Луиса Абинадера с момента его прихода к власти в июле 2020 года.
Он был сыном бывшего президента республики Сальвадора Хорхе-Бланко и одним из основателей правящей Партии современной революции.
Его вдова - посол Доминиканы в Бразилии. У Орландо Хорхе Меры было двое детей, один из которых - член парламента Доминиканской республики.