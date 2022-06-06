Министра Доминиканы по природным ресурсам в собственном кабинете застрелил друг детства

34 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полицейские бегут к правительственному зданию, где был убит министр Орландо Хорхе Мера

Министр экологии и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера был застрелен в своем кабинете, заявили в правительстве страны.

55-летний министр проводил совещание, когда в него по меньшей мере шесть раз выстрелил друг детства.

Представитель администрации президента Доминиканы заявил, что нападавший, Мигель Круз, задержан.

Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Семья министра в своем заявлении подтвердила, что Орландо Хорхе Мера действительно дружил со своим убийцей с детства.

"Наша семья прощает совершившего этого человека. Орландо никогда не затаивал злобы, и это - часть его наследия", - говорится в заявлении.

Хорхе Мера служил в администрации нынешнего президента Луиса Абинадера с момента его прихода к власти в июле 2020 года.

Он был сыном бывшего президента республики Сальвадора Хорхе-Бланко и одним из основателей правящей Партии современной революции.