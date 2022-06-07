Зеленский: Украина не может перейти в наступление, а патовая ситуация в Донбассе неприемлема

час назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сопротивление российскому вторжению дорого обходится вооруженным силам страны. В результате продолжающегося на востоке артиллерийского в Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военнослужащих.

Сама война при этом, по его словам, приобрела позиционный характер: наступать на востоке Украина не может, так что ситуация там сложилась патовая. По словам президента Зеленского, ситуация эта совершенно неприемлема.

"Мы уступаем в смысле оборудования, и поэтому наступать не можем, - сказал Зеленский. - Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом".

Выступая на конференции, организованной редакцией Financial Times, Зеленский добавил, что цель Украины в продолжающейся войне - полностью освободить свою территорию от войск РФ, но даже возвращение противника в условные границы самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке страны стало бы для Киева "серьезной временной победой".

При этом, по словам Зеленского "победы нужно добиваться на поле боя". Он, тем не менее, подчеркнул, что как и прежде готов к переговорам непосредственно с Владимиром Путиным, потому что "больше говорить не с кем".

Зеленский также в очередной раз обрушился с критикой на ряд стран Запада, пытавшихся, по его словам, добиться перемирия на территории Украины "без участия [в этом процессе] самой Украины".

"Со стороны Запада нам нужна стабильная поддержка суверенитета Украины. Переговоров за спиной [у Киева] допускать ни в коем случае нельзя. Как вообще можно добиваться прекращения огня на территории Украины, если не прислушиваться к ее позиции?" - возмущался Зеленский.

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Также его возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях предостерег мировое сообщество от "унижения России в Украине".

"Я не понимаю... унижать Россию, - недоумевал украинский президент. Вот уже восемь лет нас там убивают. О чем мы говорим?"

Британского премьера Бориса Джонсона Зеленский наоборот похвалил, прокомментировав то, что ему удалось удержаться в кресле премьера после вчерашнего голосования по вотуму недоверия.

"Я рад, что мы не потеряли очень важного союзника", - сказал Зеленский.

Украинский президент также прокомментировал тактику западных стран в Украине, сформулированную президентом США Джо Байденом - поставка Украине новых вооружений, как писал Байден в колонке для "Нью-Йорк Таймс", должна вынудить Россию сесть за стол переговоров. Однако по словам Зеленского этого не достаточно.

Чтобы создать предпосылки для мира в Украине, необходимо ввести полное эмбарго на покупку у России нефти и газа, в очередной раз заверил украинский президент.

Критике подвергся и ряд правительств стран Запада, которые, по словам Зеленского, пытаются смягчить уже введенные против Москвы санкции, поскольку ощущают негативное влияние этих ограничительных мер и на собственную экономику.