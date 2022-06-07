Два топ-менеджера VK погибли в тундре во время похода на вездеходах

час назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Владимир Габриелян вошел в совет директоров VK в марте

Первый заместитель гендиректора компании VK (бывшая Mail.ru Group) Владимир Габриелян и директор по закупкам компании Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе (НАО), путешествуя по тундре на вездеходах. Еще два человека, в том числе жена Габриеляна, успели спастись, когда машины опрокинулись в воду.

Союз оленеводов НАО на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что накануне вечером поступило сообщение о пропаже Габриеляна и Мерзлякова на реке Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна.

Из сообщения следует, что четыре человека на двух вездеходах "Шерп" двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница обе машины перевернулись, после чего "их потащило в море". Два человека выбрались - Алена Габриелян и Сергей Ольсевич.

Данный маршрут популярен у туристов, комментирует происшествие газета "Коммерсант".

"Шерп" - вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. Производятся в России и Украине с 2012 года. Название машина получила в честь непальских горных проводников.

Габриелян с 2015 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора соцсети VK, принадлежавшей Mail.ru Group. В октябре прошлого года вся Mail.ru Group была переименована в VK. В марте Габриелян вошел в совет директоров компании.

Пресс-служба VK подтвердила гибель двух топ-менеджеров компании, заявив, что они "навсегда останутся частью нашей команды".

"Выжившие находятся в Нарьян-Маре", - сообщил РБК волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Владислав Выучейский.

Спасатели нашли тела погибших после опрокидывания вездехода в районе села Шойна с признаками переохлаждения, заявил источник РИА Новости. В этот труднодоступный район вылетели следователи, тела погибших доставят вертолетом в Нарьян-Мар, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза, передает агентство.

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