В России объявили в розыск писателя Глуховского и оппозиционера Милова

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, TASS

Писатель Дмитрий Глуховский и оппозиционный политик Владимир Милов (признан СМИ, выполняющим функции "иноагента") объявлены в федеральный розыск. О возбуждении против них уголовных дел не сообщалось. Они оба выступают против войны в Украине.

Информация об объявлении их в розыск появилась в базе МВД. На карточку Глуховского обратила внимание "Медиазона" (признана СМИ, выполняющим функции "иноагента").

В ней указано, что писатель находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется.

В карточке Милова также говорится, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Информация о деле и его статусе не приводится.

Глуховский - автор популярных серий романов "Метро" и "Текст", сценарист. Милов - соратник Алексея Навального и бывший председатель партии "Демократический выбор", в 2002 году недолго занимал должность заместителя министра энергетики России.

Глуховский и Милов находятся не в России. После начала российского вторжения в Украину они оба публично выступали против войны.

Милов заявил Би-би-си, что всегда был законопослушным гражданином, который соблюдал российские законы и платил налоги. "Просто времена такие - все убийцы и бандиты на свободе, а законопослушные люди в розыске", - сказал Милов.

Глуховский пока никак не прокомментировал свое попадание в базу розыска МВД.

В марте этого года в российском законодательстве появилась уголовная статья о "фейках" о действиях российских военных. Дела по этой статье были возбуждены в том числе против бывшего издателя "Медузы" (признано СМИ-"иноагентом") Ильи Красильщика и журналиста Александра Невзорова (признан СМИ-"иноагентом"), которые высказывались против войны в Украине.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: